Глава Башкортостана посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

Напомним, что идея проведения фестиваля возникла благодаря богатой купеческой истории Стерлитамака – в XIX веке это был крупный торговый центр, а его купцы славились предприимчивостью и меценатством. Главная особенность мероприятия – полное погружение в атмосферу уездного города XIX века. Это оформленные профессиональными декораторами стилизованные торговые ряды, телеги, старинная утварь и вывески. Гостей встречают актёры в образах купцов, глашатаев, коробейников и городовых. Отметим, что «Купец 2.0» становился победителем престижных национальных премий и конкурсов в области событийного туризма.

В 2026 году мероприятие проходит в течение трёх дней – с 4 по 6 сентября. В его рамках работают несколько площадок, в том числе ремесленная ярмарка и гастрономическая зона.

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Руководитель региона осмотрел выставку национальных культурных центров Дома дружбы народов Башкортостана, молодёжное пространство «Задворки», а также трактирную улицу, где ознакомился в том числе со стендами ведущих компаний пищепрома республики.

Глава Башкортостана также посетил медовую выставку и ремесленную ярмарку, где свою продукцию представили более 310 мастеров из городов России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

На тематической площадке «Юбилейная верста» крупнейшие предприятия Стерлитамака презентовали свои достижения и вклад в социально-экономическое развитие города.

Радий Хабиров пообщался и с представителями студотрядов, которые в летние каникулы трудились на предприятиях Стерлитамака. Ребята поблагодарили руководителя региона за поддержку движения.

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На церемонии открытия фестиваля Глава Башкортостана отметил динамичное развитие города и вручил почётные награды «Гордость Стерлитамака» к юбилею города.

– Стерлитамаку – 260 лет. Это мощнейший промышленный центр республики. И мы все вместе желаем ему процветания, – сказал Радий Хабиров. – Главное в любом городе – это люди. Дорогие жители Стерлитамака, примите от меня слова глубокого уважения и благодарности за ваш труд и стойкость. Вместе со всей страной и республикой вы переживаете очень непростой период, о котором потом будут писать книги и слагать легенды. Но я точно знаю, что мы пройдём этот путь достойно, уважая и доверяя друг другу. Вместе будем работать на благо страны, на то, чтобы поддержать наших ребят на специальной военной операции. С днём рождения, Стерлитамак! Мира, добра и процветания!

Глава Башкортостана также высоко оценил значение фестиваля «Купец 2.0» для развития сферы креативных индустрий в республике.

– «Купец 2.0» – визитная карточка Стерлитамака и Башкортостана. Это настоящий большой республиканский фестиваль, причём сюда приезжают и из-за границы. Отличная история – город поддержал энтузиазм творческих, талантливых людей и их инициативы, – резюмировал Радий Хабиров.