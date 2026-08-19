В Агидели модернизируют объекты культуры

Центральная библиотека Агидели в 2025 году стала победителем конкурсного отбора на реновацию учреждений сферы культуры и получила субсидию из республиканского бюджета в размере 8,8 млн рублей. На эти средства провели капитальный ремонт мягкой кровли, заменили оконные и дверные блоки.

В этом году на условиях софинансирования из регионального бюджета учреждение вошло в программу модернизации региональных и муниципальных библиотек национального проекта «Семья». На капремонт фасада, холла, актового зала и других помещений в течение двух лет направят 25,8 млн рублей федеральных средств. Работы планируют завершить в следующем году ко Дню Республики.

В планах на следующий год – принять участие в отборе на создание библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта «Семья».

Вместе с тем библиотека, построенная в 1985 году, продолжает работать. Её книжный фонд насчитывает более 50 тысяч экземпляров, а услугами пользуются порядка 5 тысяч человек. В структуру учреждения входят центральная библиотека с функциональными отделами, детская модельная библиотека, электронный читальный зал и комната детского досуга. Здесь работают кружки и клубы по интересам. Пополнение фондов происходит в том числе благодаря участию в федеральном проекте «Пушкинская карта».

– Большая работа по модернизации библиотек идёт у нас по всей республике. Это очень хорошая федеральная программа, – сказал Радий Хабиров. – Но одних отремонтированных стен и хороших условий недостаточно. Надо продолжать развивать культуру чтения книг, отрывать детей от гаджетов. У нас в Башкортостане это понемногу получается.

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Здесь же, в здании библиотеки, Глава Башкортостана посетил городской историко-краеведческий музей. Он включает в себя 11 экспозиционных и четыре выставочных зала, в том числе посвящённых культуре и быту народов республики, истории Агидели. Только за первое полугодие 2026 года в музее побывали порядка 2 тысяч человек.

В этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» музей получил субсидию в размере 11,5 млн рублей на техническое оснащение. За счёт этих средств удалось приобрести новое оборудование – от климатической техники до интерактивных панелей и мультимедийного гида. Это позволило существенно модернизировать экскурсионные программы.

Инновационные возможности музея руководителю региона продемонстрировали в зале Боевой и Трудовой Славы, где особое место теперь занимает экспозиция, посвящённая участникам специальной военной операции.

Также в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив продолжается косметический ремонт всех залов музея. Его планируют завершить в октябре.

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Глава Башкортостана также осмотрел городской дом культуры «Идель», к реконструкции которого приступили в 2021 году. Однако, когда строители приступили к работам, появились дополнительные вопросы, потребовавшие корректировки проектно-сметной документации и дополнительного финансирования. В связи с этим в 2024 году реконструкцию приостановили.

Обновлённый проект находится на госэкспертизе. Кроме того, Министерство культуры республики прорабатывает вопрос привлечения федерального финансирования.

Глава администрации города Денис Ирназаров отметил, что завершение реконструкции дома культуры имеет исключительное социальное и культурное значение для жителей. Агидели очень нужна современная площадка для проведения массовых мероприятий, развития творческих коллективов, организации досуга населения.

– У нас в республике несколько таких объектов, куда мы энергично зашли, но потом появились свои субъективные вопросы. Основной – что мы предполагали один объём работы, а когда начали вскрывать, оказалось, что требуется значительно больше. Здесь ровно эта история – думали, сделаем здесь всё за 200 млн рублей, а речь теперь идёт о полумиллиарде, – сказал Радий Хабиров после осмотра объекта. – Поэтому в этом году пересмотрят и утвердят экспертизу по проекту, а в следующем году начнут строить. Определённые средства у республики уже есть. Всегда лучше перенести немного вправо по срокам, но сделать всё сразу – и фасад, и внутренние помещения, и благоустройство территории. Работы займут несколько лет, но зато всё здесь приведут в порядок.