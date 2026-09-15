В День национального костюма в селе Мишкино прошел детский фестиваль

В День национального костюма на Сабантуйской поляне села Мишкино мероприятие собрало на одной площадке 100 обучающихся 13–15 лет со всего Мишкинского района

Здесь впервые прошел масштабный детский фестиваль социально-значимых инициатив «Кандыра собирает друзей», посвященный древнему танцу - бъединению восточных марийцев. Этот яркий проект стал возможен благодаря победе команды МБОУ ПМШ № 2 села Мишкино в грантовом конкурсе «Движение Первых 2026 года». Ребята стали победителями и выиграли 249 935 рублей. Они взяли всю организационную работу на себя: от разработки сценария и закупки материалов до отбора волонтеров и сбора заявок от школ.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России. Это мероприятие для тех, кто гордится тем, что живет в многонациональном Башкортостане, черпает вдохновение в культуре соседей и согласен с высказыванием «Народов много, Родина — одна». Инициаторами праздника выступили воспитанники национального ансамбля танца «Эрвел» под руководством заслуженного работника культуры РБ Ирины Имаевой при поддержке директора школы Станислава Хазиева.

Гости фестиваля погрузились в историю главного героя дня — танца «Кандыра» (в переводе — «верёвочка»). Как рассказали ведущие мероприятия, этот ритуальный бытовой танец возник во времена язычества. По древней легенде, топот ног и сложные дроби во время пляски изгоняют злых духов и болезни, а сам хоровод связывает людей доброй энергией, очищая тело от плохой энергетики. Считалось, что танцевать нужно было в лаптях с прикрепленными колокольчиками, чей звон отпугивал нечисть.

В современном мире «Кандыра» остается этническим достоянием и брендом марийского народа. В 2013 году массовое исполнение этого танца в Башкортостане зафиксировало рекордную длину цепочки — более двух километров. Этот результат был занесен в Книгу рекордов России и направлен во Всемирное издание — Книгу рекордов Гиннесса.

Праздничная программа началась с театрализованной постановки по мотивам марийской мифологии — диалога Бога Юмо и его дочери, спустившейся на землю ради познания людской любви. После пролога ансамбль «Эрвел» исполнил приветственный танец «Лайык-луйык».

В течение всего дня юные участники погружались в культуру под руководством наставников. Программа была насыщена событиями: мастер-классы по изготовлению традиционных налобных повязок «ӱштымӧ ӱштӧ» для девушек и головных уборов для юношей; обучение сложным дробям и элементам хореографии; знакомство с национальной кухней; выступление творческих коллективов с номером «У околицы».

Поддержать талантливую молодежь пришли представители власти и общественности. Среди них — глава администрации муниципального района Лариса Александрова, главный специалист марийского историко-культурного центра Алексей Ибулаев, начальник отдела образования Сергей Александров и представитель регионального отделения Движения Первых Лилия Васфиева.

Глава администрации Мишкинского района обратилась к собравшимся с теплыми словами:

— Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! От всей души поздравляю вас с открытием замечательного фестиваля «Кандыра собирает друзей». Ваша победа в грантовом конкурсе «Движение Первых» — это большая гордость для всего нашего района. Вы доказали, что молодое поколение Мишкинской земли умеет не только мечтать, но и воплощать свои идеи в жизнь. Танец «Кандыра» издревле считался символом сплоченности и дружбы. Сегодня вы продолжаете эту прекрасную традицию, создавая неразрывную цепь поколений. Пусть этот солнечный день подарит вам радость общения, новые знания о богатой культуре наших предков и верных друзей!

За активное участие в подготовке проекта лучшие школьники получили благодарственные письма из рук главы администрации района.

Финальной точкой праздника стало грандиозное общее исполнение танца. Все сто человек, облаченные в яркие национальные костюмы, взялись за руки и слились в едином движении на глазах у гостей и жителей села. Живой ручей из детей разных национальностей — русских, башкир, татар и марийцев — символизировал дружбу, согласие и культурное единство республики.

Фестиваль подарил всем море эмоций, улыбок и незабываемых встреч. Пусть этот опыт станет прочной основой для будущих проектов, вдохновит вас на новые свершения, а дружба и знакомства останутся с нами надолго.