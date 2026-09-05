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Культура
5 Сентября , 18:30

В Октябрьском открыли новый общественно-культурный центр

5 сентября во время рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана ознакомился с деятельностью нового общественно-культурного центра, расположенного в микрорайоне Московка. Объект, который является филиалом Центра национальных культур, возвели по поручению руководителя региона и открыли к 80-летию города.

В Октябрьском открыли новый общественно-культурный центрВ Октябрьском открыли новый общественно-культурный центр
В Октябрьском открыли новый общественно-культурный центр

Директор центра Гульназ Сахабутдинова рассказала, что общая площадь здания – 440 кв. м. Концертный зал рассчитан на 97 мест, в том числе для маломобильных жителей. Здесь также расположены вокальная и хореографическая студии для детей и взрослых, кабинеты для кружков и секций.

Во время осмотра центра Глава Башкортостана пообщался с серебряными волонтёрами, которые плели маскировочные сети для бойцов на СВО. Они поблагодарили руководство республики за новое городское культурное пространство, которое объединяет поколения и даёт возможность коллективам заниматься в современных комфортных условиях.

– Очень красиво получилось, прямо душа радуется, – сказал Радий Хабиров после посещения центра. – Когда люди настоятельно просят, а глава муниципалитета их слышит, – как раз и получаются такие объекты.
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