Учреждения культуры РБ внедряют инструменты повышения производительности

Организации сферы культуры республики участвуют в федеральном проекте с 2024 года. Работа участников выстроена поэтапно: они зарегистрировались на платформе проекта, сформировали рабочие группы, прошли обучение и выбрали практики для дальнейшего тиражирования. Полученные навыки позволяют командам выявлять потери в процессах и эффективнее распоряжаться временем и ресурсами.



Полностью завершить работу по реализации проекта во всех 11 учреждениях планируется до конца ноября 2026 года.



«Понятие производительности традиционно применяется ко всем отраслям экономики, выходя далеко за рамки одной лишь промышленности. Культурная сфера обладает собственной спецификой, но также нуждается в повышении эффективности. Оптимизация административных процедур позволяет перенаправить высвободившиеся ресурсы на генерацию творческого продукта — спектаклей, выставок и образовательных программ. Ключевая цель заключается в том, чтобы внедряемые решения стали органичной частью операционной деятельности всех культурных центров», — отметила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Наркас Хайруллина.



В общей сложности география участников федерального проекта охватывает Уфу, Салават, Дюртюлинский, Уфимский, Туймазинский районы и Мелеуз.Организации сферы культуры республики участвуют в федеральном проекте с 2024 года. Работа участников выстроена поэтапно: они зарегистрировались на платформе проекта, сформировали рабочие группы, прошли обучение и выбрали практики для дальнейшего тиражирования. Полученные навыки позволяют командам выявлять потери в процессах и эффективнее распоряжаться временем и ресурсами.



Полностью завершить работу по реализации проекта во всех 11 учреждениях планируется до конца ноября 2026 года.



«Понятие производительности традиционно применяется ко всем отраслям экономики, выходя далеко за рамки одной лишь промышленности. Культурная сфера обладает собственной спецификой, но также нуждается в повышении эффективности. Оптимизация административных процедур позволяет перенаправить высвободившиеся ресурсы на генерацию творческого продукта — спектаклей, выставок и образовательных программ. Ключевая цель заключается в том, чтобы внедряемые решения стали органичной частью операционной деятельности всех культурных центров», — отметила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Наркас Хайруллина.



В общей сложности география участников федерального проекта охватывает Уфу, Салават, Дюртюлинский, Уфимский, Туймазинский районы и Мелеуз.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: https://contenta.info/press_releases?tag_id=456https://contenta.info/press_releases?tag_id=456