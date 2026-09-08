+25 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Культура
8 Сентября , 05:08

Учреждения культуры РБ внедряют инструменты повышения производительности

В 2026 году 11 учреждений культуры Республики Башкортостан участвуют в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В их числе пять библиотек, пять музеев и одно культурно-досуговое учреждение.

Учреждения культуры РБ внедряют инструменты повышения производительностиУчреждения культуры РБ внедряют инструменты повышения производительности
Учреждения культуры РБ внедряют инструменты повышения производительности

Организации сферы культуры республики участвуют в федеральном проекте с 2024 года. Работа участников выстроена поэтапно: они зарегистрировались на платформе проекта, сформировали рабочие группы, прошли обучение и выбрали практики для дальнейшего тиражирования. Полученные навыки позволяют командам выявлять потери в процессах и эффективнее распоряжаться временем и ресурсами.

Полностью завершить работу по реализации проекта во всех 11 учреждениях планируется до конца ноября 2026 года.

«Понятие производительности традиционно применяется ко всем отраслям экономики, выходя далеко за рамки одной лишь промышленности. Культурная сфера обладает собственной спецификой, но также нуждается в повышении эффективности. Оптимизация административных процедур позволяет перенаправить высвободившиеся ресурсы на генерацию творческого продукта — спектаклей, выставок и образовательных программ. Ключевая цель заключается в том, чтобы внедряемые решения стали органичной частью операционной деятельности всех культурных центров», — отметила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Наркас Хайруллина.

В общей сложности география участников федерального проекта охватывает Уфу, Салават, Дюртюлинский, Уфимский, Туймазинский районы и Мелеуз.Организации сферы культуры республики участвуют в федеральном проекте с 2024 года. Работа участников выстроена поэтапно: они зарегистрировались на платформе проекта, сформировали рабочие группы, прошли обучение и выбрали практики для дальнейшего тиражирования. Полученные навыки позволяют командам выявлять потери в процессах и эффективнее распоряжаться временем и ресурсами.

Полностью завершить работу по реализации проекта во всех 11 учреждениях планируется до конца ноября 2026 года.

«Понятие производительности традиционно применяется ко всем отраслям экономики, выходя далеко за рамки одной лишь промышленности. Культурная сфера обладает собственной спецификой, но также нуждается в повышении эффективности. Оптимизация административных процедур позволяет перенаправить высвободившиеся ресурсы на генерацию творческого продукта — спектаклей, выставок и образовательных программ. Ключевая цель заключается в том, чтобы внедряемые решения стали органичной частью операционной деятельности всех культурных центров», — отметила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Наркас Хайруллина.

В общей сложности география участников федерального проекта охватывает Уфу, Салават, Дюртюлинский, Уфимский, Туймазинский районы и Мелеуз.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: https://contenta.info/press_releases?tag_id=456https://contenta.info/press_releases?tag_id=456 

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru