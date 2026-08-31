«Браво» и «Зайнетдин»: в Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»

За пять лет «Купец 2.0» стал одним из крупнейших событий Республики Башкортостан, ежегодно собирая десятки тысяч гостей, сотни ремесленников, артистов и представителей креативных индустрий.

В этом году фестиваль посвящен 260-летию Стерлитамака. На три дня исторический центр города – сквер им. Салавата Юлаева - превратится в большое пространство творчества, традиций, музыки, гастрономии и семейного отдыха.

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. Первый день пройдет под названием «Стерлитамак купеческий» и познакомит гостей с атмосферой старого города через ярмарочные представления, национальные подворья и выступления творческих коллективов.

Второй день станет главным праздничным событием и будет посвящен 260-летию Стерлитамака. Гостей ждут торжественное открытие Дня города, выставка национально-культурных центров «Улица Мира», молодёжные «Задворки», исторические реконструкции, творческие площадки и праздничная концертная программа. Финальный день фестиваля пройдет под девизом «Стерлитамак молодой». На главной площади в центре внимания окажутся дети и молодежь: концерты, игровые программы, творческие выступления, посвящение в студенты и фестиваль молодежных танцевальных коллективов.

Среди новых площадок этого года – «Юбилейная верста», где крупнейшие предприятия Стерлитамака представят свои достижения и вклад в развитие города, фотовыставка «Было - стало», а также ретро-квартал в парке Кирова с арт-пространствами, интерактивными программами и атмосферой купеческого Стерлитамака.

Напомним, что в 2022 году фестиваль получил Гран-при Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и вошел в Национальный календарь событий России.

Хедлайнеры фестиваля и Дня города - этно-музыкальный проект «Зайнетдин» и группа «Браво». Также на сцене выступят артисты в рамках фестиваля «Мин башҡортса һөйләшәм». Подробнее – в программе фестиваля.

Для гостей из Уфы и Оренбурга совместно с официальным перевозчиком фестиваля "Башкортостанской ППК", Стерлитамакским троллейбусным управлением и туроператором "Башгид" организован удобный мультимодальный маршрут "Поезд-Троллейбус". График движения - https://vk.ru/wall-49919027_28322.

Организаторы проекта: Администрация ГО г. Стерлитамак, АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке АО «Росхим» и АО «БСК».

Актуальная информация и новости фестиваля – на сайте «Купца 2.0» и в группах фестиваля:

Сайт: Купец-стерлитамак.рф

Вк: vk.com/kupetcstr

Телеграм: t.me/kupecstr

Макс: https://web.max.ru/-76657468307691