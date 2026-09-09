Заседание Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры

В мероприятии приняли участие сенаторы, депутаты Государственной Думы России и Госсобрания – Курултая республики, руководители профильных министерств и ведомств региона, представители учреждений культуры, театрально-концертных организаций, творческих объединений, деятели искусства.

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В начале заседания в присутствии Главы Башкортостана состоялась торжественная передача Республиканскому музею Боевой Славы личного архива Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Георгия Федоровича Платонова (1923–2022).

Георгий Платонов сражался за Москву и Ржев, участвовал в Курской битве и битве за Днепр. Командовал эскадроном 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознаменной дивизии, которую создали в феврале 1943 года на основе 112-й Башкавдивизии.

В марте 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение польских городов Томашув, Янкув, Яроцин и при форсировании реки Одер, Георгию Федоровичу Платонову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии он также был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».

Имя Георгия Платонова высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с именами всех Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Башкортостана и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.

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В своём выступлении Радий Хабиров обозначил результаты работы культурной сферы Башкортостана и ключевые задачи на ближайшую перспективу.

– Мы продолжаем системную работу по развитию культуры нашей республики. Увеличиваем финансирование отрасли. В этом году привлекли около 750 млн рублей из федерального бюджета. Спасибо Министерству культуры России за поддержку, – сказал Глава Башкортостана. – Благодаря этому в рамках национального проекта «Семья» мы строим новые и проводим капитальный ремонт действующих учреждений культуры. Все наши детские школы искусств и профильные колледжи оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На этой неделе открыли три модельные библиотеки – их у нас уже 25. Начали строительство новой детской школы искусств в селе Верхние Киги. Продолжаем модернизировать самую большую в стране киносеть.

Глава Башкортостана сообщил, что в следующем году в Уфе стартует реконструкция Дома актёра имени Бедер Юсуповой, пока продолжается работа над проектом.

Руководитель региона также поручил проработать с участием творческих объединений вопрос размещения культурных пространств на площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

– Сегодня вся наша работа идёт под девизом – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Сфера культуры играет здесь особую роль. В репертуар наших творческих коллективов входят произведения и программы о героях специальной военной операции. Мы будем и дальше увековечивать память героев в художественных произведениях, названиях улиц, парков, аллей, учебных заведений, культурных учреждений, – сказал Глава Башкортостана. – Сегодня родные и товарищи героев передают в музеи их личные вещи и документы как свидетельства истории. Поручаю Республиканскому музею Боевой Славы стать методическим центром по подготовке в муниципалитетах содержательных экспозиций, посвящённых теме СВО.

Глава Башкортостана подчеркнул, что учреждения культуры должны стать центрами социокультурной реабилитации для вернувшихся участников специальной военной операции, и поручил Министерству культуры региона выстроить эту работу совместно с Ассоциацией ветеранов СВО республики.

– Спасибо всем вам за преданность делу и искренний патриотизм. Поддержка деятелей культуры имеет для нас огромное значение. И мы ценим все, что вы делаете в этой части, – резюмировал Радий Хабиров.

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Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в своём выступлении особое внимание уделила патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке участников специальной военной операции и сохранению историко-культурного наследия республики.

– Наши театры, филармонии и киностудии должны стать центрами патриотического воспитания нового поколения. Нам нужны современные пьесы, честные фильмы и сильные песни об участниках СВО, о героях нашего времени – добровольцах, врачах, инженерах оборонных заводов. Искусство должно говорить со зрителем на языке современности, без фальши и пафоса, честно показывая цену подвига, – сказала Лилия Гумерова. – Пусть лозунг «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» станет девизом наших поступков и консолидации усилий.

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Председатель Российского исторического общества в Башкортостане Марат Марданов отметил роль учреждений культуры в сохранении исторической памяти в новых геополитических условиях.

– Предлагаем синхронизировать деятельность музеев, библиотек и национально-культурных центров так, чтобы вся инфраструктура формировала чувство общности граждан и популяризировала общее наследие народов России. Молодёжь воспринимает историю преимущественно в визуальном формате. Поэтому нужно усилить работу по оцифровке краеведческих материалов, созданию цифровых экскурсий и виртуальных выставок, которые сделают музейное наследие доступным за пределами стен учреждений, – сказал Марат Марданов. – Сохранение исторической памяти – это работа на будущее. Культурные учреждения обладают огромным потенциалом в этой сфере. Уверен, что совместными усилиями мы сможем ответить на вызовы времени и внести свой вклад в нашу Победу.

Глава республики поддержал инициативу и поручил Министерству культуры региона рассмотреть это предложение.

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Директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев сообщил, что в Башкортостане создали свыше 200 тематических экспозиций и выставок, где представили более 3 тысяч экспонатов из зоны СВО.

– С начала года музеи посетили около 17 тысяч участников спецоперации и их семей, провели более 2,8 тысячи мероприятий с их участием. Это круглые столы, квиз-игры, историко-патриотические марафоны. Широко практикуем выездные экскурсии и мастер-классы, – отметил Ильшат Утяев. – Башкортостан активно интегрирован в общероссийскую музейную повестку по теме СВО. Наш опыт регулярно представляют на федеральных площадках. Например, в Москве на Международном фестивале «Интермузей. БРИКС+» мы презентовали проект «Культурная реабилитация военнослужащих СВО и их семей в историческом музее».

Руководитель региона обратил внимание, чтобы все экспонаты из зоны специальной военной операции перед установкой в музее обязательно проверялись на предмет безопасности.

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Участники заседания также обсудили вопросы сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения, реализации стратегии государственной культурной политики, развития патриотического туризма.

В частности, председатель Молодёжного совета при Минкультуры Башкортостана Юлай Касимов отметил, что их структура вошла в топ-5 наиболее эффективных в этой сфере в России и привлекла на реализацию своих проектов более 1 млн рублей из федерального бюджета.

Композитор, пианист, член Союза композиторов Башкортостана Нур Даутов предложил возобновить проведение республиканского творческого конкурса среди школьников «Весенняя капель». Глава Башкортостана поручил Минкульту и Минпросвещения региона рассмотреть этот вопрос.

Подводя итоги заседания, Глава Башкортостана обозначил ключевые задачи в сфере сохранения исторической памяти и развития культурных объектов. Особое внимание планируют уделить завершению музейных проектов и подготовке к проведению в 2028 году в Уфе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

– Президент страны принял решение о проведении саммита ШОС в нашей республике. Это огромный объём работы – от бытовых вопросов до модернизации инфраструктуры и готовности учреждений культуры принять гостей высокого уровня, – сказал Радий Хабиров. – Требует модернизации Русский драматический театр. Что касается нашего Госцирка, то деньги в федеральном бюджете заложены, но сроки сдвинулись немного. Завершим в этом году проектирование Евразийского музея кочевых цивилизаций. Памятник Салавату Юлаеву в Уфе сделаем бронзовым, а старый восстановим для закрытого помещения. Творческие союзы также должны работать в современных условиях. С Домом писателей вопрос решили, на очереди – Дом актёра. Теперь важно определить судьбу Дома композиторов и Дома художников.

Руководитель региона подчеркнул особую роль деятелей культуры и искусства в формировании духовной основы общества.

– На вас огромная ответственность – вы отвечаете за нравственную обстановку в республике. От вашего слова, позиции зависит многое. К вам прислушиваются, вас уважают, – подчеркнул Радий Хабиров. – Наша общая задача сегодня – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Давайте сосредоточимся именно на этом.

https://glavarb.ru/ru/news/event/zasedanie-soveta-pri-glave-bashkortostana-po-voprosam-razvitiya-kultury-i-iskusstva_2026-92021/