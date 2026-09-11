На фестивале «Славяне XXI века» развернулся патриот. блок «СВОих не бросаем"

В нашей родной республике свыше 10 тысяч добровольцев работают в более чем 165 волонтерских цехах:

«Масксети Щит – Уфа Башкортостан» - одно из самых масштабных объединений (только в Уфе открыто 10 отделений);

«Надежный тыл Башкортостана» - организация, открывшая более 50 точек сбора гуманитарной помощи по всей республике;

Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, изготовивший более 10 тысяч маскировочных сетей и 25 тысяч окопных свечей;

«Шьём и вяжем для наших. Башкортостан» - партнер «Народного фронта», в чьем штабе на Бульваре Славы активно помогают даже дети;

«СВОя семья» - изготавливающая сети, антидроновые шторы, тактические носилки и оказывающая психологическую помощь;

Местные штабы, включая «Ватан» в Сибае и «Своих не бросаем» в Агидели.

Патриотический блок посвящен тем, кто сейчас далеко от дома, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины, кто каждый день доказывает: русский дух не сломить, славянскую землю не отдать. Прямо сейчас на фестивале работает особая интерактивная площадка, где рядом со сценой кипит работа: мастерицы и добровольцы плетут маскировочные сети для наших бойцов. Это не просто сети, это тысячи спасённых жизней, тепло родного дома, вплетённое в каждую полоску ткани, и молитва о том, чтобы ни одна пуля не нашла своего солдата.

С октября 2022 года волонтёрская организация «Масксети Щит Уфа-Башкортостан» связала более 60 тысяч маскировочных сетей общей площадью свыше 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Каждая сеть - это укрытие, защита, а порой единственный шанс на спасение. Это ручная мозаика, которая в точности повторяет ландшафт, маскируя технику и бойцов от вражеских глаз. За каждой сетью - судьба, за каждым узлом - любовь. Здесь любой желающий может подойти к станку, вплести свою ленту и оставить на ней пожелание бойцам.

Рядом развернули свою работу АНО «Товарищи» и Хранители домашнего тепла. В Уфе работает особая команда: педагоги, школьники и их родители, которые объединились, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи. У них есть свой «секретный» талисман. «Товарищи, присылать медведей?» - «Присылать обязательно!» Именно так отвечают бойцы из зоны СВО, когда им задают этот вопрос. Маленькие, сшитые с душой игрушки-медвежата, которые школьники создают своими руками, отправляются на передовую. В каждую мягкую лапу вложено детское письмо, в каждый стежок - тепло сердца. Когда боец получает такого медвежонка, он вспоминает дом, своих детей и понимает: там, далеко, ждут, любят и верят в него. «Товарищи» - это не только про подарки для бойцов. Это про воспитание. Здесь дети участников СВО находят поддержку, друзей, участвуют в «Зарнице», пишут письма и вместе с волонтёрами собирают гуманитарную помощь. Это настоящая школа патриотизма, где с малых лет учат: «Своих не бросаем».

«МаскСети Щит Уфа» и «Товарищи» - лишь два примера. Два имени среди сотен и тысяч людей, которые каждый день приближают Победу в тылу. Шьют, плетут, перевязывают, пишут, ждут и верят. Именно эта вера и есть то самое славянское единство, о котором мы говорим сегодня.

Патриотическую атмосферу на сцене усиливают знаковые творческие номера. Концертный номер «Своих не бросаем» представляет Образцовый эстрадный балет «Кредо» Государственного концертного зала «Башкортостан». Пронзительный вокальный номер «Солдат» исполняет Театр песни «Притяжение» Городского дворца культуры Уфы. Концертные номера «За Отечество и веру - в бой!» и «Эх, казаки, вольный народ» представляют Казачий ансамбль «Широко поле» Уфимского района. Концертные номера «Солеталися голу́бки» и «А кто ж, в этом во дому» исполняет Народная фолк-группа «Древо» Мелеузовского района.Фото Владимир Стаханов