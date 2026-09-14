В Уфе подвели итоги года по программе «Земский работник культуры»

— Но для меня лично самый важный момент этого заседания — это люди, — сказал Радий Фаритович. — Те, кто своим решением идти работать в село доказывает, что культура жива не только в шумных городах и столицах, но прежде всего там, где она нужна подрастающему поколению с малых лет. Башкортостан второй год лидирует по числу участников федеральной программы «Земский работник культуры». В этом году ещё 59 специалистов приступили к работе в сельской местности. И среди этих пятидесяти девяти — наша Дилара Алетдинова, выпускница Уфимского училища искусств. В этом году она пришла работать преподавателем в детскую школу искусств села Мишкино. Отрадно, что Дилара вернулась в родной район, сделав этот непростой, но честный выбор.

Цифры статистики обретают смысл лишь тогда, когда у них появляется человеческое лицо. Мы привыкли говорить о кадровом голоде в регионах, сетовать на то, что молодёжь уезжает. Но пример Дилары Венеровны показывает обратное: если создать условия и поддержать рублём, талантливые ребята возвращаются. Они везут домой не просто дипломы, а новые методики преподавания, свежий взгляд на народное творчество и огромное желание делиться этим с детьми.

Дилара Алетдинова планирует возродить полноценный детский хор, готовить учеников к республиканским мероприятиям и всероссийским конкурсам. Она хочет внести свой вклад в жизнь школы, добавить тот творческий пульс, ради которого сама когда-то маленькой девочкой впервые переступила её порог. И, глядя на нее, мы уверены, что у неё всё получится. Спасибо нашей Диларе за этот смелый выбор. И отдельное спасибо программе «Земский работник культуры», которая помогает таким талантам возвращаться на малую родину, превращая сухие бюджетные строчки в звонкие детские голоса сельских школ искусств.