Эпос «Урал-Батыр» станет драйвером развития туризма в Башкирии

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова отметила, что для каждого жителя Башкирии эпос – это генетический паспорт народа, потенциал которого можно интегрировать в экономику, бизнес и туризм:

– Для каждого возраста «Урал-Батыр» раскрывается по-особенному в тот самый момент, давая ответы на самые нужные вопросы именно в том возрасте, в котором ты находишься в настоящий момент. Сегодня эпос вызывает огромный интерес, потому что является памятником мирового значения, поэтому задача современников – сделать так, чтобы эпос «Урал-Батыр» стал привлекательным не только с культурной точки зрения, но и приносил плоды в туристической отрасли и тем самым привлекал внимание к нашей республике.

И.о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов рассказал о ежегодных мероприятиях, посвященных эпосу, и подчеркнул важность мифологии для туристов:

– Сегодня туристы приезжают в какой-либо регион не просто за впечатлениями, но и за смыслами, которые потом они бы передали всем остальным, поэтому мифология здесь играет очень большую роль. Яркий пример тому – популярная группа Ay Yola, которая очень успешно популяризировала эпос и теперь его знают во всем мире.

Особое внимание уделили роли башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой. Первый замруководителя Агентства по печати и СМИ Башкортостана Елена Арямнова сообщила, что за 10 лет издано 15 книг эпоса на 5 языках:

– Выпуская издания на иностранных языках, «Китап» позиционирует «Урал-Батыр» не только как локальный фольклор, но и как часть мирового культурного наследия. Это повышает престиж нашей национальной литературы и привлекает внимание туристов.

Она также отметила, что магазин «Китап» в Уфе с самым широким выбором книг эпоса уже является готовой туристической локацией:

– По сути, это готовая туристическая локация. Есть все, начиная от расположения в центре столицы, заканчивая содержательным наполнением.

Подводя итог, Светлана Верещагина заявила, что в течение месяца будет утвержден межведомственный план по интеграции эпоса в туристическую сферу республики.

Дмитрий ФАДЕЕВ.