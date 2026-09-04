«Камень батыров»: фэнтези о родной земле покажут в кинотеатрах Башкортостана

Фильм покажут в муниципальных кинотеатрах республики, а также в Уфе — в «Родине», «ГлобалСинема», «Синема 5» в ТРЦ «Акварин» и «КиноПросторе». В Стерлитамаке картину можно будет посмотреть в кинотеатре «Кинопорт», в Туймазах — в сети Super 8. Для населенных пунктов, где нет кинотеатров, предусмотрены показы с помощью киномобиля.

По сюжету богатый бизнесмен Роберт Денисович пытается обрести бессмертие. Для этого ему необходимо собрать пять волшебных наконечников, принадлежавших пяти братьям — башкирским батырам. Четыре артефакта уже найдены, и за последним отправляются молодые Диана и Руслан.

Однако героям предстоит столкнуться с духом младшего брата — батыра Киньи. Он тоже разыскивает наконечники: до лунного затмения их необходимо вернуть под Камень батыров, иначе души погибших братьев останутся среди живых.

За приключенческим сюжетом создатели фильма поднимают темы памяти предков, связи поколений и любви к родной земле. Одним из центральных становится противостояние Руслана — молодого человека, привыкшего прожигать жизнь, — и Киньи, батыра из прошлого, погибшего вместе с братьями при защите Родины.

«Камень батыров» стал первым полнометражным фильмом режиссера Романа Пожидаева.

— Исходя из опыта предыдущих проектов, мы поставили себе цель набрать команду из позитивных и стрессоустойчивых людей – это особенно важно для малобюджетного кино, когда одному человеку приходится выполнять не только свои прямые обязанности, а помогать остальным. У нас это получилось, поэтому процесс съемок был веселый, на съемочной площадке царила атмосфера дружелюбия и взаимопонимания, — рассказал режиссёр.

Сценарий написали Марк Ковалёв и Дамир Юсупов, оператором выступил Ильдар Бикметов, художником — Булат Байназаров, музыку создал Камиль Абдуллин.

Главные роли исполнили Наиль Сафин, Гульчачак Зарипова, Динислам Сафин, Ренат Фатхиев и Константин Котилевский.

Исполнителю роли Киньи — Динисламу Сафину — во время съемок пришлось осваивать навыки батыра — скакать на коне, стрелять из лука и владеть саблей. По словам актера, одной из сложностей стала съемка не в хронологическом порядке: ему приходилось постоянно удерживать в памяти эмоциональное состояние героя.