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Культура
8 Сентября , 05:12

Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана

Международный геологический чемпионат «Геовызов» подарил студентам-геологам из разных стран день, который с полным правом можно назвать профессиональным дежавю: теория встретилась с практикой, а учебники — с живой историей Земли. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» организаторы превратили образовательную программу в масштабную полевую экспедицию, позволившую молодым ученым прочувствовать геологическое богатство и гостеприимство Башкортостана.

Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие БашкортостанаБудущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
Главной точкой притяжения стал шихан Торатау — не просто визитная карточка региона, а настоящий геологический полигон под открытым небом. Восхождение на эту древнюю гору обернулось для будущих специалистов встречей с реликтовыми растениями, эндемиками и редчайшими видами, занесенными в Красную книгу. Однако знакомство с уникальной природой стало лишь началом: экскурсионный маршрут охватил визит-центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции.

Особый профессиональный интерес у студентов вызвало путешествие в докембрий по дороге Макарово — Кулгунино. Будущие геологи исследовали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ и геологические разрезы нескольких эпох — перми, карбона, девона и венда. Кульминацией научной части программы стали «Золотые гвозди России» — разрезы Усолка и Дальний Тюлькас, где можно буквально прикоснуться к пластам, формировавшимся сотни миллионов лет назад. Завершился полевой день погружением в историю горнозаводской промышленности Урала XVIII века в селах Верхотор и Воскресенское.

— Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодежью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Впрочем, геологией впечатления не ограничились. Студенты признавались, что были покорены изумрудной зеленью, чистым воздухом и, конечно, знаменитым башкирским медом. А вечерняя прогулка по Уфе стала настоящим культурным открытием: аутентичная национальная кухня, яркие традиционные костюмы и искреннее радушие местных жителей оставили неизгладимый след.
Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=404 
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана
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