Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкортостана

Главной точкой притяжения стал шихан Торатау — не просто визитная карточка региона, а настоящий геологический полигон под открытым небом. Восхождение на эту древнюю гору обернулось для будущих специалистов встречей с реликтовыми растениями, эндемиками и редчайшими видами, занесенными в Красную книгу. Однако знакомство с уникальной природой стало лишь началом: экскурсионный маршрут охватил визит-центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции.





Особый профессиональный интерес у студентов вызвало путешествие в докембрий по дороге Макарово — Кулгунино. Будущие геологи исследовали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ и геологические разрезы нескольких эпох — перми, карбона, девона и венда. Кульминацией научной части программы стали «Золотые гвозди России» — разрезы Усолка и Дальний Тюлькас, где можно буквально прикоснуться к пластам, формировавшимся сотни миллионов лет назад. Завершился полевой день погружением в историю горнозаводской промышленности Урала XVIII века в селах Верхотор и Воскресенское.





— Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодежью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.





Впрочем, геологией впечатления не ограничились. Студенты признавались, что были покорены изумрудной зеленью, чистым воздухом и, конечно, знаменитым башкирским медом. А вечерняя прогулка по Уфе стала настоящим культурным открытием: аутентичная национальная кухня, яркие традиционные костюмы и искреннее радушие местных жителей оставили неизгладимый след.