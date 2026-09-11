Шедевры ручной работы и славянские подворья:

Русское подворье представляют историко-культурные центры «Красный Яр» Уфимского района и «Никольский храм» Краснокамского района, где можно увидеть сарафаны, самовар, пироги, а также узнать, как ткали полотно и плели обереги.

«В нашем подворье вы можете увидеть фотозону русской избы, где главное место занимает печь, а также самовар и русская утварь. Все желающие могут прийти, сфотографироваться и получить красивые фото на память. Сегодня к нам также приехали мастера, например, из Детской школы искусств: они расписывают доски и матрёшек, и дети вместе с преподавателями делают это своими руками. Кроме того, мы представляем славянские куклы-обереги, которые можно сделать самостоятельно. Мы проводим мастер-класс: люди подходят и могут изготовить себе куклу-оберег. Приехали и мастерицы по хохломской росписи и рисованию по номерам», — рассказала методист историко-культурного центра «Никольский храм» Анастасия Гиниатуллина.

Белорусское подворье представляет Белорусский историко-культурный центр Иглинского района: белый лён, красная вышивка, драники и цимбалы, рассказы о купальских традициях и плетение соломенных кукол на счастье.

«Мы показываем трандиционный быт белорусов, проводим мастер-классы по созданию оберегов из ниток. Принесли предметы из музея, которые были переданы в дар музею жителями района. Вот, например, маслобойки, утюги. Здесь представлена небольшая часть, а вообще у нас в музее очень богатая экспозиция, есть белорусская хата. Школьники с удовольствием ходят, много туристов приезжают, посещают музей и мастер-классы», — рассказала заведующая Балтеевским многофункциональным клубом Иглинского района села Балтика Людмила Пластеева.

Казачье подворье организовано управлениями культуры города Октябрьский и Уфимского района: черкески, шашки, казачьи песни, обучение фланкировке и рассказы о защите границ. Болгарское подворье представляет РОО «Дружба народов Башкортостан – Болгария» с яркими сукманами, мартеницами на счастье и энергичными танцами.

«В центре нашего подворья - панно: одна его часть башкирская, другая болгарская. Здесь мы видим, что и башкирские, и болгарские орнаменты перекликаются. Рядом с символом Болгарии розой находится символ Башкортостана – курай. Это панно было изготовлено профессиональными художниками в рамках реализации грантового проекта. Также у нас представлены болгарские костюмы, расписная посуда, стенд с мартеницами - талисманами благополучия и достатка. И тут же проходит мастер-класс по изготовлению мартениц. Сегодня очень большим спросом пользуется фотосессия в национальных болгарских костюмах, особенно интересно студентам разных стран, людям с семьями и детьми», — рассказала исполнительный директор общества Татьяна Коробова.

Украинское подворье подготовлено управлением культуры Стерлитамакского района: вышиванки, венки, петриковская роспись и костюм. Кроме того, работает выставка Уфимской Епархии, где представлены духовная литература, церковная утварь и колокольная звонница, а гости сами создают звон радости.

Отдельное внимание уделено зоне гуманитарной помощи участникам СВО - штабу волонтеров «Надежда», «МаскСети “ЩитУфа”» и АНО «ТОВАРИЩИ». Здесь плетут маскировочные сети, и каждый может вплести ленту с пожеланием бойцам.

На ярмарке ремесел объединились признанные мастера Башкортостана, ремесленники-эксперты и талантливая молодежь. Для уфимцев и гостей столицы развернулись интерактивные площадки, где можно не только увидеть процесс создания шедевров, но и приобрести уникальные изделия ручной работы.

Среди представленных направлений - традиционные сувениры, аутентичные изделия из бересты, изящные украшения из бисера, авторские матрешки и душевные рукотворные игрушки. Текстильное и костюмное наследие демонстрируют 15 ведущих мастеров-ремесленников Республиканского центра народного творчества, которые представляют кропотливую работу по пошиву традиционных национальных русских костюмов, уникальных кукол в детализированной русской одежде, а также старинные и современные вариации головных уборов и славянских украшений. Молодежный взгляд на традиции предлагают студенты Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна: в их экспозиции представлены традиционные славянские кокошники, выполненные по историческим эскизам, и современные декоративные силиконовые цветы. Также работают мастеровые зоны, где учат плести пояса, шнуры, кукол-оберегов из ткани, лент и природных материалов, а сделанные своими руками изделия можно унести с собой.

Ярмарка ремесел наглядно демонстрирует преемственность поколений, где секреты древних славянских мастеров сохраняются профессионалами и находят новое воплощение в работах современных студентов.

Для детей и семей работает интерактивная зона со славянскими играми, состязаниями и обучением фланкировке шашкой, где можно бегать, играть, учиться и чувствовать себя частью истории.Фото Владимир Стаханов