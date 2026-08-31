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Культура
31 Августа , 11:25

Уфа готовится к грандиозному хореографическому флешмобу в День национального кос

11 сентября 2026 года в этнопарке «Ватан» Союз деятелей хореографического искусства РБ впервые организует грандиозный танцевальный флешмоб, приуроченный к Году единства народов России и Дню национального костюма.

В акции примут участие ведущие коллективы республики, входящие в Союз: ансамбль Файзи Гаскарова, «Мирас», «Уралтау», «Тангаур», «Сибай» и Стерлитамакский театр танца.

К участию приглашаются воспитанники самодеятельных танцевальных коллективов республики. Главное условие — наличие национального костюма любого из народов, населяющих Россию. Возрастных ограничений нет, допускаются женские, мужские и смешанные составы.

Как подготовиться и попасть на флешмоб
Чтобы танец получился слаженным, организаторы подготовили для участников все необходимое. Музыкальное сопровождение и подробный видеоурок для разучивания хореографии уже доступны для скачивания по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/1lGDc3jYvtxSUw

Заявки с указанием контактного телефона руководителя принимаются до 9 сентября на почту: bash.choreo@yandex.ru.
Старт флешмоба – 11 сентября в 12:00 на площадке этнопарка «Ватан» (ул. Заки Валиди, 2а).
Присоединяйтесь и станьте частью танцевальной истории Уфы!

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