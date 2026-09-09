В Башкортостане открыли восемь детских культурно-просветительских центров

Их создали в рамках реализации нацпроекта «Семья» на базе библиотек и культурно-досуговых учреждений в Уфе, Октябрьском, Сибае, Мишкинском, Ишимбайском, Уфимском районах, а также Национальной библиотеки республики.

Видеоприветствие участникам церемонии открытия направила министр культуры России Ольга Любимова.

«Поддержка подрастающего поколения остаётся безусловным приоритетом для государства. Мы видим, что современные комфортные учреждения сейчас особенно востребованы. Преображается библиотечная сеть, обновляются дома культуры и музеи в самых отдалённых районах. Открытие детских центров – следующий шаг к повышению качества жизни населения. Эта работа возможна благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Первые детские центры появились на базе федеральных музеев в 2025 году, и сегодня их число растёт. В планах на этот год – создание 300 таких учреждений в 75 регионах. Концепция центров уникальна – здесь соединяются прошлое, настоящее и будущее, традиции и современные технологии», – говорится в приветствии.

На оснащение центров удалось привлечь более 30 млн рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств приобрели звукоусилительную аппаратуру, музыкальные инструменты, современную мебель, развивающие игрушки, ноутбуки, цифровое пианино, лазерные проекторы, книги, интерактивное и методическое оборудование, наборы для научных опытов и многое другое.

– Уверен, что эти центры станут новыми точками притяжения для наших ребят, – сказал Глава Башкортостана. – Мы благодарны Министерству культуры страны за внимание к нашему региону. За счёт федеральных и собственных средств, несмотря на сложные времена, мы продолжаем развивать инфраструктуру, строить, ремонтировать, оснащать дома культуры, театры, библиотеки, школы искусств.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-otkryli-vosem-detskih-kulturno-prosvetitelskih-centrov-92034/