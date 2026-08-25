Выпускница Уфимского уч-ща искусств Д.Алетдинова вернулась в Мишкино учить детей

Дилара Винеровна, хрупкая девушка с горящими глазами и дипломом Уфимского училища искусств по специальности «Хоровое дирижирование», приехала сюда не случайно. За её плечами — годы упорного труда, десятки конкурсов и сцена Республиканской гимназии-интерната им. Газиза Альмухаметова, но свой главный концерт она решила дать для самых благодарных зрителей — сельских детей.

Путь к этому решению начался задолго до получения диплома. С самого детства музыка была неотъемлемой частью жизни Дилары Алетдиновой. Участие в конкурсе «Мисс Очаровашка - 2011» принесло ей первую победу и встречу с педагогом ДШИ Лилией Арслановой, которая открыла девочке мир вокала и привела на Региональный телевизионный фестиваль «Йолдызлы балачак».

Профессиональное становление продолжилось в Лицее № 1 имени Ф. Булякова, а затем — в престижной гимназии-интернате. Там, помимо общеобразовательных предметов, кипела музыкальная жизнь: уроки фортепиано у Регины Исмагиловой, первые шаги в хоровом дирижировании, выступления дуэтом с бабушкой Рауией Саматовой на сцене районного Дворца культуры.

Уфимское училище искусств стало финальным этапом академического взросления. Под наставничеством Майи Листковой, а затем своего кумира - Алевтины Сморяковой, Дилара Винеровна освоила сложнейшие дисциплины. Практика в Уфимской детской филармонии, работа с детским вокальным ансамблем под руководством Анжелики Дъячук, участие в правительственных концертах — всё это сформировало из неё уверенного специалиста. Логичным итогом стал выход на комиссию по распределению, где начальник отдела культуры Мишкинского района Радион Плотников лично предложил вакантное место преподавателя хора именно ей.

Сама Дилара Алетдинова признается, что переезд дался легко благодаря теплому приему.

- Я комфортно влилась в коллектив, меня приняли доброжелательно. Думаю, что смогу влиться в рабочий процесс. Здесь я чувствую себя на своем месте, — говорит молодой специалист. В её ближайших планах не просто вести уроки по расписанию, а возродить полноценный детский хор, подготовить учеников к районным фестивалям и доказать, что настоящая культура живет далеко за пределами столицы региона.

Её приезд стал возможен во многом благодаря программе «Земский работник культуры». Республика Башкортостан сохраняет статус лидера в России по этой инициативе. По итогам конкурсного отбора единовременную выплату в размере одного миллиона рублей уже получили десятки специалистов, большинство из которых — выпускники Уфимского института искусств и музыкальных колледжей. Главное условие программы неизменно: отработать на выбранном месте не менее пяти лет, вкладывая душу в развитие малой родины. Эти средства позволяют молодым людям решить жилищный вопрос или приобрести транспорт, чтобы добираться до работы с комфортом, навсегда закрепляясь в родных краях.

Эта инициатива находит самый живой отклик у руководства республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что молодежь — главный стратегический ресурс региона.

- Мы когда-нибудь уйдем с наших должностей. После нас придут молодые люди. Они должны прийти с осознанным, ясным позиционированием по отношению к государству... Работа с молодежью — для нас главная задача, - сказал Радий Фаритович.

На еженедельных оперативных совещаниях руководитель региона акцентирует внимание на создании конкретных механизмов поддержки. Для тех, кто сомневается или боится сделать первый шаг, у него есть четкий посыл:

- Если кто-то, побыв у нас три-четыре дня, примет решение в Башкортостане остаться, я лично индивидуальную траекторию роста и успеха вам сам нарисую и будем вас поддерживать, - говорит Глава региона.

Кроме того, республика выделяет значительные ресурсы на создание инфраструктуры для молодых талантов. Создание Центра кадровой стажировки в Москве также работает на одну цель — помочь студентам-выходцам из Башкирии получить опыт в столице и вернуться домой, зная, что здесь их ждут профессиональные перспективы и поддержка власти.

История Дилары Винеровны — это не просто личная биография. Это яркий пример того, как государственные механизмы начинают работать на земле, наполняя тихие сельские улочки живым искусством. Её выбор — это ответ на вопрос, который сегодня задают тысячам студентов: вернутся ли они? Она вернулась. И привезла с собой музыку мишкинским детям. Когда учитель искренне любит свое дело, география теряет значение — школа искусств в нашем селе становится филиалом большой консерватории, а каждая репетиция превращается в событие. Впереди у Дилары Алетдиновой интересная работа, сотни детских улыбок, ради которых стоило проехать путь от столичной филармонии до дверей скромного сельского клуба.

От всей души желаем Диларе Алетдиновой, чтобы её хор звучал так чисто, что его было бы слышно из соседнего района; первые районные фестивали принесли юным артистам заслуженные победы, громкие аплодисменты и счастливые слезы; миллион рублей стал надежным фундаментом для комфортной жизни и профессионального старта; через пять лет контракт превратился в осознанное желание остаться там, где тебя ждут самые искренние слушатели. Сил, вдохновения, послушных партий и той самой звенящей тишины перед выходом на сцену, ради которой она выбрала эту профессию! Пусть школа искусств в Мишкино действительно станет местным филиалом большой консерватории.