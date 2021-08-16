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Новости

Новости
16 Августа , 10:42
Вниманию политических партий и зарегистрированных кандидатов в депутаты ГД Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Новости
11 Августа , 11:04
Радий Хабиров провёл в Хайбуллинском районе заседание оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров
Новости
11 Августа , 11:00
Педагоги Башкирии соберутся на традиционное августовское совещание
Новости
14 Июля , 11:47
Как семье школьника получить 10 тысяч рублей: подробная инстукция
Новости
14 Июля , 10:20
Эксперты Росстандарта: в АО «Транснефть – Урал» строго соблюдаются стандарты РФ и технические регламенты Таможенного союза в области измерений
Новости
13 Июля , 16:29
В Башкортостане в 1,8 раза увеличили объёмы реконструкции и ремонта федеральных трасс
Новости
13 Июля , 12:08
Прививку от коронавируса в Башкортостане сделали 739 тысяч человек
Новости
13 Июля , 12:07
Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
Новости
12 Июля , 16:58
Радий Хабиров встретился с выпускниками, получившими 100 баллов по итогам ЕГЭ
Новости
12 Июля , 16:27
Мероприятия Всемирной фольклориады в Башкортостане посетили более 300 тысяч человек
Новости
12 Июля , 16:06
Уровень доверия жителей Башкортостана к вакцине "Спутник V" повышается - эксперт
Новости
12 Июля , 11:30
Владимир Путин поздравил выпускников вузов с завершением обучения
Новости
10 Июля , 11:56
Радий Хабиров поручил провести встречу с руководителями негосударственных социальных пансионатов
Новости
10 Июля , 11:21
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.
Новости
9 Июля , 11:03
На «Инвестчасе» одобрили проекты в сфере промышленности и придорожного сервиса
Новости
8 Июля , 16:48
Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём семьи, любви и верности
Новости
8 Июля , 16:43
«Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2020 год»
Новости
8 Июля , 11:10
Важная дата: 75 лет назад началось строительство магистрального нефтепровода Туймазы – Уфа
Новости
7 Июля , 16:16
Радий Хабиров поручил упорядочить работу муниципальных бизнес-шерифов
Новости
7 Июля , 16:13
В Башкортостане прививку от коронавируса сделали 640 тысяч человек
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