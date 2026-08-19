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19 Августа , 05:31
Беспилотники атаковали промзону и жилой квартал Уфы
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19 Августа , 05:26
В Башкирии формируют батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева
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18 Августа , 10:27
Власти Башкирии назвали главные цели развития ИИ в здравоохранении
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17 Августа , 04:38
Башкирия пополнила батальон БпС имени Мусы Гареева новобранцами
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13 Августа , 06:47
Хабиров сообщил подробности атаки БПЛА в Башкирии
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11 Августа , 11:06
В Уфе может появиться центр скрининга на основе ядерной медицины
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10 Августа , 16:30
Пять проектов Башкирии победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству гор
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10 Августа , 11:00
Башкирия вошла в топ-10 регионов России с низкой аварийностью на дорогах
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10 Августа , 07:53
Глава Башкирии выразил соболезнования после удара БПЛА по Татарстану
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10 Августа , 05:39
Доброволец из Башкирии прошёл путь от пехоты до оператора дронов
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7 Августа , 10:57
Башкирия формирует батальон дроноводов: условия и требования к бойцам
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5 Августа , 09:38
Эксперт из Башкирии рассказал, как распознать инсценировку нарушений на выборах
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5 Августа , 04:43
Герой России Уралбаев возглавит батальон БПЛА в Башкирии
Новости
4 Августа , 06:52
В Башкирии формируют батальон дроноводов имени Мусы Гареева
Новости
3 Августа , 09:00
Глава Башкирии поручил передать авто мэрии Уфы фонду «Защитники Отечества»
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29 Июля , 06:44
В парке «Патриот» под Уфой пройдут торжества в честь Дня ВДВ
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28 Июля , 08:07
Советник главы Башкирии рассказал о дроноводах в зоне СВО
Новости
28 Июля , 06:50
Жители Мишкинского района оказали помощь аскинцам, попавшим в зону подтопления
Новости
27 Июля , 16:20
Этнодизайнеры из Башкирии выступили на международном фестивале в Казани
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27 Июля , 04:08
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