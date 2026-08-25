В Башкирии открыт набор в батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева

В Республике Башкортостан продолжается комплектование батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева. Об условиях прохождения службы сообщает телеканал БСТ.

Контракт заключается сроком на один год. Операторы беспилотных летательных аппаратов выполняют задачи вдали от передовой, что принципиально отличает эту специальность от службы в линейных подразделениях.

По завершении первичного договора военнослужащий вправе уволиться без каких-либо дополнительных условий. Перевод на иную должность или в другой род войск возможен исключительно при наличии добровольного согласия самого бойца — это положение закреплено в контракте.

Начальник пункта отбора Сергей Родинко заверил, что все принятые Министерством обороны обязательства будут исполнены, поскольку находятся под контролем высшего военно-политического руководства страны.

Служба в батальоне доступна студентам, которые вправе оформить академический отпуск на период контракта, а по его истечении восстановиться на бюджетное место в вузе. Молодые люди призывного возраста могут выбрать контрактную службу вместо срочной и получить востребованную техническую специальность.

За результативное применение БПЛА предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 50 до 500 тысяч рублей сверх стандартных контрактных льгот.

Запись ведётся в Центре «Защитник» по адресу: Уфа, улица Элеваторная, 15. Приём осуществляется ежедневно, без выходных. Дополнительную информацию об условиях и критериях отбора можно получить по телефону 122.