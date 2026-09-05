Экипаж пожарно-спасательного вертолёта в Башкирии рассказал о своей работе

В начале сентября над излучиной реки Белой в Башкирии снова появился характерный силуэт с двумя соосными винтами. Вертолёт Ка-32А11ВС госкомитета республики по ЧС отрабатывал забор и сброс воды — стандартное упражнение, которое экипаж повторяет регулярно вне зависимости от того, насколько насыщенным выдался предыдущий сезон. Журналисты «Башинформа» получили возможность наблюдать за тренировкой с земли и с воздуха, а также поговорить с членами экипажа об операциях, которые уже вошли в историю авиации МЧС региона.

Машину пилотировали Владислав Кудакаев и Артём Шабрин, за техническое состояние борта отвечал бортмеханик Александр Богданович. Общее руководство подготовкой осуществлял лётчик-инструктор Вячеслав Дегтярёв, начавший лётную карьеру в 1993 году и прошедший подготовку в Уфимском вертолётном училище.

Машина башкирского производства

Ка-32А11ВС выпускается Кумертауским авиационным предприятием, расположенным в Башкирии. Представитель госкомитета по ЧС, присутствовавший на тренировке, отметил, что вертолёт данной модели востребован далеко за пределами республики и страны: соосная схема несущих винтов обеспечивает высокую манёвренность и устойчивость при работе в горах, лесных массивах и плотной городской застройке. Машина относится к категории всепогодных.

Для тушения пожаров вертолёт оснащён водосливным устройством ВСУ-5. При зависании над водоёмом забор воды занимает около минуты, причём минимальная глубина водоёма может составлять всего 0,5 метра — это делает устройство применимым даже на небольших реках. Помимо штатного водосливного устройства, вертолёт может нести на внешней подвеске мягкую ёмкость объёмом 5 000 литров. Она заполняется значительно быстрее — за 17 секунд, однако требует глубины не менее 1,5 метра. Скорость сброса достигает 900 литров в секунду, что позволяет перекрывать водой значительные по площади очаги возгорания.

На борту также установлены прожектор SX-16, громкоговоритель и метеорадар, обеспечивающие возможность работы в ночное время и при ограниченной видимости.

Статистика трёх лет

С момента поступления вертолёта в распоряжение госкомитета Башкирии по ЧС в 2022 году экипаж выполнил более 100 вылетов. Суммарный налёт превысил 500 часов. За этот период потушены десятки очагов возгорания, проведены эвакуации пострадавших, выполнялись задачи авиаразведки, мониторинга паводков и поиска пропавших людей.

Командир вертолётного звена Вячеслав Дегтярёв сообщил журналистам, что бортмеханик Александр Богданович удостоен государственной награды — медали, которую вручил президент России Владимир Путин, за проведённую операцию по спасению людей.

Пожар на складе: 40 сливов за два вылета

Наиболее резонансной операцией минувшего сезона стало тушение крупного пожара на складе маркетплейса Wildberries в августе. По словам Владислава Кудакаева, с момента получения сигнала до подъёма машины в воздух прошло не более 30 минут. Очаг возгорания был обнаружен оперативно, источник воды для забора находился в полутора-двух километрах от горящего здания.

В ходе операции экипаж совершил два вылета, в каждом из которых выполнил по 20 сбросов воды. Заход на цель осуществлялся со стороны ветра, чтобы дым и тепловые потоки не создавали помех пилотированию. Высота сброса составляла от 30 до 40 метров. Тактика предусматривала поэтапное сдерживание огня: сначала вода подавалась по периметру очага для ограничения распространения пламени, затем экипаж постепенно смещался к эпицентру горения. Пожар был ликвидирован полностью, соседние строения и наземные пожарные расчёты не получили ущерба.

Эвакуация с горного склона в Узяне

Среди операций, которые члены экипажа называют наиболее технически сложными, — эвакуация группы людей, заблокированных лесным пожаром на крутом склоне в посёлке Узян Белорецкого района. Эта ситуация произошла три года назад.

Бортмеханик Александр Богданович рассказал, что площадка для посадки имела значительный уклон, однако командир экипажа принял решение о приземлении. За один заход на борт были приняты десять человек, которых доставили в безопасное место. Затем вертолёт вернулся за оставшимися, включая руководителя группы, и эвакуировал их.

Подготовка и переучивание

Владислав Кудакаев до работы на Ка-32 пилотировал вертолёт «Ансат» в санитарной авиации. После того как республика приобрела Ка-32, он прошёл переучивание в Хабаровске. По его словам, новая машина относится к другому классу: она крупнее, устойчивее, и в базовом пилотировании проще предыдущей модели. Главной сложностью при освоении стала привычка к увеличенной массе и инерции вертолёта.

Второй пилот Артём Шабрин сообщил, что стремился стать лётчиком с детства, изначально рассчитывая на работу в самолётной авиации, однако выбор сложился в пользу вертолётов — и об этом он не сожалеет.

Вячеслав Дегтярёв, в свою очередь, отметил, что принципиальными условиями для работы в авиации МЧС считает наличие профильного образования и устойчивую мотивацию. Технические сложности, по его убеждению, преодолимы при наличии чёткой цели.

Кудакаев также упомянул своего однокашника по Уфимскому вертолётному училищу Дениса Чернавина, выразив ему уважение как лётчику с большим профессиональным авторитетом.

Режим постоянной готовности

Экипаж находится на дежурстве круглосуточно. Тренировочные полёты проводятся регулярно и не прекращаются даже после напряжённых операционных периодов. Перед каждым дежурством выполняется техническая проверка воздушного судна.

Помимо тушения пожаров, в круг задач входит поиск пропавших людей, мониторинг паводковой обстановки и проведение эвакуаций в труднодоступных районах. Авиационная составляющая рассматривается в госкомитете Башкирии по ЧС как один из ключевых инструментов реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.