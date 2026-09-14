Глава Башкирии потребовал проверить кадровый состав Верховного суда республики

С мая 2023 года, когда председателем Верховного суда Башкортостана был назначен Шайдуллин, из судебной системы республики ушли 149 судей. Хабиров подчеркнул, что речь идет преимущественно о специалистах в возрасте около 45 лет с солидным профессиональным стажем. Освободившиеся места заняли 22 судьи из Татарстана, сообщает Башинформ.

В самом Верховном суде республики сейчас работают 120 судей. За тот же период с должностей было освобождено 40 из них — треть состава. При этом из соседнего региона пришли 10 человек, тогда как ни одного нового судьи из Башкирии Хабиров назвать не смог.

Переток кадров затронул и суды районного уровня. По словам главы республики, судьи из Татарстана, не занимавшие там руководящих позиций, возглавили Стерлитамакский, Сибайский, Октябрьский городские суды, Советский районный, Дюртюлинский и Нефтекамский городской суды.

Машины мэрии — для поездок в Казань

Согласно отчету Контрольно-счетной палаты Уфы, начиная с 2024 года служебный транспорт городской администрации систематически использовался для перевозки руководства и сотрудников Верховного суда республики, а также членов их семей по маршруту Уфа — Казань и обратно. Зафиксированы и другие эпизоды: судьи ездили на юбилей юридического вуза Татарстана, а городской транспорт применялся для доставки подарков из Уфы в Казань. Проживание в гостиницах для сотрудников суда также оплачивалось из городской казны.

Проверяющие зафиксировали 136 подобных случаев. Ущерб от незаконного использования служебного транспорта составил 661 тысячу рублей. В рамках более широкой проверки соблюдения порядка командирования и возмещения командировочных расходов общий объем неправомерно израсходованных бюджетных средств превысил 3,3 миллиона рублей.

Хабиров признал, что собранные факты стали для него неожиданностью.

Совет судей и квалификационная коллегия — тоже не без изъянов

Глава республики обратил особое внимание на состав органов судейского самоуправления. Совет судей Башкирии насчитывает 24 члена. Его председателем, по словам Хабирова, является судья из соседнего региона, проработавший в должности верховного судьи менее года. Еще трое членов совета также прибыли из Татарстана. Среди них — мировая судья, не завершившая собственный судейский срок.

Ситуация с Квалификационной коллегией судей, по оценке руководителя республики, не лучше. Этот орган наделен широкими полномочиями: он дает заключения на назначение судей, налагает дисциплинарные взыскания, приостанавливает и прекращает полномочия служителей закона, проводит проверки по сообщениям о нарушениях судейской этики. Первый заместитель председателя коллегии в прошлом являлся судьей Набережночелнинского городского суда, а сейчас участвует в решении вопросов, касающихся почти 500 судей общей юрисдикции.

Среди членов коллегии Хабиров также упомянул судью Октябрьского района Уфы, которая до назначения в Башкирию работала помощником судьи, а прежде занимала должность заведующей канцелярией отдела документооборота казанского «Межрегионального диагностического центра». Из пяти кандидатур, представленных в коллегию от 500 судей общей юрисдикции и 100 судей Верховного суда, трое — выходцы из соседней республики.

Курултай готовит обращение в федеральные органы

На том же оперативном совещании в ЦУРе исполняющий обязанности спикера парламента Башкирии Илшат Тажитдинов сообщил, что Курултай республики намерен 17 сентября провести внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о коррупционных проявлениях в Верховном суде. Уже подготовлен проект обращения в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей России.

По словам Тажитдинова, депутаты глубоко обеспокоены происходящим, поскольку речь идет не только об отдельных нарушениях, но и о доверии граждан к правосудию и государственной власти в целом.

Хабиров призвал дождаться итогов проверок

Глава Башкирии поблагодарил депутатов за позицию, однако призвал не торопиться с решениями до завершения официальных проверок. Он выразил уверенность в том, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов, зарекомендовавший себя последовательным борцом с коррупцией еще на посту генерального прокурора, осведомлен о ситуации лучше, чем региональные органы власти, и уже принимает соответствующие меры.

Хабиров обозначил два возможных исхода проверок: либо будет возбуждено уголовное дело, либо надзорные органы обязаны будут дать официальный ответ по собранным материалам. До получения результатов он предложил отложить парламентское рассмотрение вопроса.

В завершение руководитель республики обозначил собственную позицию по существу происходящего. Он заявил, что считает несправедливостью ситуацию, при которой человек, преследующий корыстные интересы, получает судейские полномочия и начинает влиять на судьбы других людей. В качестве иллюстрации он привел контраст между детьми с ограниченными возможностями здоровья, готовыми защищать страну, и судьями, разъезжающими на транспорте, выделенном под нужды мобилизации.