Как в Башкирии готовят резервистов БАРС к защите объектов от БПЛА

В Башкирии продолжается формирование территориального подразделения боевого армейского резерва страны — отряда БАРС. Бойцы этого подразделения охраняют промышленные предприятия, оборонные объекты и гражданскую инфраструктуру от атак беспилотников. О том, как проходит подготовка тех, кто скоро встанет на дежурство, рассказали телеканалу БСТ сами новобранцы.

На полигоне резервистов обучают перехвату дронов, тактике ближнего боя и тактической медицине. При этом служба совмещается с основной профессиональной деятельностью. Весь учебно-служебный цикл занимает 60 дней: 15 из них отводится на боевое слаживание, оставшиеся 45 — на охрану объектов.

Резервист с позывным Десятый объяснил своё решение просто: вступить в БАРС — значит защитить близких. Эту позицию разделяют и другие участники набора.

«Защищать Башкирию — это как защищать свою семью: дочь, сына, супругу, родителей. Это наша Родина, наши районы, наша республика», — сказал один из новобранцев.

В отряд принимают резервистов в возрасте до 62 лет, а также граждан без опыта военной службы при наличии категорий годности А, Б или В. Подать заявку можно тремя способами: обратиться в военкомат по месту жительства, позвонить по телефону отряда 8-987-253-65-30 или в военкомат Башкирии по номеру 8 (347) 273-37-00.