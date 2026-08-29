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29 Августа , 14:06

В Башкирии при участии Путина открыли школу нового формата

Владимир Путин принял участие в открытии современной школы в уфимском микрорайоне Глумилино-2. Глава Башкирии Радий Хабиров доложил президенту о состоянии образования в регионе и пригласил его на открытие студенческого кампуса.  

В Уфе при участии президента России Владимира Путина состоялось торжественное открытие новой школы в микрорайоне Глумилино-2. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Руководитель региона доложил президенту о развитии системы образования в республике и поблагодарил его за поддержку этого направления.

Открытое учебное заведение оснащено в соответствии с актуальными стандартами. Хабиров отметил, что подобные объекты появляются в различных населённых пунктах республики, а действующие школы проходят капитальный ремонт в рамках федеральной программы.

По словам главы региона, обновлённая образовательная инфраструктура уже отражается на академических результатах. В Башкирии фиксируется рост числа выпускников, набравших максимальные баллы на ЕГЭ, а также победителей Всероссийской олимпиады школьников.

В ходе встречи Хабиров пригласил Путина на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Объект возводится при федеральной поддержке, его ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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