В Башкирии при участии Путина открыли школу нового формата

В Уфе при участии президента России Владимира Путина состоялось торжественное открытие новой школы в микрорайоне Глумилино-2. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Руководитель региона доложил президенту о развитии системы образования в республике и поблагодарил его за поддержку этого направления.

Открытое учебное заведение оснащено в соответствии с актуальными стандартами. Хабиров отметил, что подобные объекты появляются в различных населённых пунктах республики, а действующие школы проходят капитальный ремонт в рамках федеральной программы.

По словам главы региона, обновлённая образовательная инфраструктура уже отражается на академических результатах. В Башкирии фиксируется рост числа выпускников, набравших максимальные баллы на ЕГЭ, а также победителей Всероссийской олимпиады школьников.

В ходе встречи Хабиров пригласил Путина на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Объект возводится при федеральной поддержке, его ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.