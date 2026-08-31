Батальон дронов из Башкирии приступил к боевым задачам в зоне СВО

4 августа глава Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о начале отбора в батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева. Подразделение формируется на базе 27-й дивизии. Первые контрактники уже прибыли в расположение и приступили к выполнению боевых задач. Основной поток пополнения идёт из Башкортостана, однако среди желающих служить есть и жители других регионов страны.

Заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Болгар» характеризует новобранцев как мотивированных и легко обучаемых. По его словам, проблем с настроем личного состава нет.

Условия службы и финансовое обеспечение

Военнослужащие батальона подписывают специальный контракт сроком на один год. После его истечения боец может уволиться либо продлить соглашение, которое становится бессрочным. При заключении контракта выплачиваются региональные и федеральные подъёмные, а также начисляется ежемесячное денежное довольствие. За год службы военнослужащий получает в совокупности 4 120 000 рублей. Кроме того, предусмотрено денежное вознаграждение за результативность и проявленное мужество, а также государственные награды. По завершении службы боец получает ветеранское удостоверение.

Контракт доступен как для тех, кто уже прошёл срочную службу, так и для тех, кто намерен заменить ею прохождение срочной. Опыт воинской службы при этом не является обязательным условием.

Одно из ключевых условий, которое выделяет замполит: военнослужащих по спецконтракту не переводят в другие воинские подразделения. Внутри батальона возможна смена должности — например, переход с позиции оператора наземного роботехнического комплекса на должность оператора FPV-дрона, — однако за пределы подразделения личный состав не направляется.

Сразу после прибытия новобранцы получают полное вещевое довольствие и индивидуальные средства бронезащиты.

Должности и специализации

Спектр воинских специальностей в батальоне охватывает несколько направлений: операторы FPV-дронов, операторы наземных роботехнических комплексов, водители, а также специалисты с навыками в компьютерном программировании и электронике. В подразделении функционирует техническая часть, занимающаяся ремонтом, сборкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Ряд военнослужащих самостоятельно дорабатывает дроны, увеличивая их грузоподъёмность и расширяя функциональные возможности.

Система подготовки

Обучение операторов FPV-дронов организовано поэтапно. На первом этапе проводится теоретическая подготовка и практические занятия в специализированных учебных классах на полигоне. Затем новобранцы переходят к работе с настоящей техникой. Как отмечает «Болгар», люди с опытом в видеоиграх осваивают управление дронами значительно быстрее. По завершении обучения каждый военнослужащий получает удостоверение пилота. За каждым прикреплён опытный наставник.

Боевые результаты

В батальоне уже есть военнослужащие, показывающие высокие результаты в выполнении боевых задач. Согласно установленным критериям, при уничтожении свыше 75 тяжёлых дронов типа «Баба-Яга» военнослужащий представляется к присвоению звания Героя России. По словам замполита, в батальоне уже есть претенденты на получение Золотой Звезды.

Имя героя

Батальон носит имя Мусы Гареева — дважды Героя Советского Союза, полковника авиации. Портреты героя размещены во всех блиндажах, информационных уголках и рабочих зонах. Каждый военнослужащий ознакомлен с биографией и описанием подвигов Гареева.

«Болгар» также выразил признательность Радию Хабирову за личное кураторство батальона и поддержку инициативы, отметив, что это способствует выполнению поставленных задач.

Поддержка региона

Башкортостан входит в число регионов-лидеров по объёму помощи участникам специальной военной операции. Республика регулярно поставляет на фронт FPV-дроны, в том числе разработанные в регионе модели — «Уфимец» и тяжёлый ударный аппарат «Кыш Бабай», а также комплектующие для улучшения материальной базы подразделений.

В расположении батальона в настоящее время ведётся строительство: возводятся новые блиндажи, совершенствуется инфраструктура.

Голоса личного состава

Стрелок взвода доставки с позывным «Шум» сообщил, что подразделение уже приступило к боевой работе и нагрузка значительная. Его сослуживец с позывным «Жираф», ранее служивший начальником расчёта БПЛА, перешёл во взвод доставки, чтобы освоить новое направление. По его словам, в батальоне сложилась дружественная атмосфера, а среди личного состава много земляков-башкортостанцев.

Оператор FPV с позывным «Вали» подтвердил получение всех положенных выплат и не исключил, что продлит контракт. Командир хозяйственного отделения с позывным «Монгол» рассказал, что каждого прибывающего встречают тепло и сразу включают в процесс подготовки. Боец с позывным «Легенда», подписавший контракт одним из первых, охарактеризовал условия обеспечения и обстановку как хорошие.

Хлебопекарня и быт

При батальоне работает собственная хлебопекарня. Сотрудник с позывным «Мура» рассказал, что личному составу выпекают луковый, морковный, чесночный и сырный хлеб. Особой популярностью пользуется чесночный. По выходным для солдат готовят торты и сладкие пироги. Продукты поступают от Министерства обороны, а также из Башкортостана в виде гуманитарной помощи.

Перспективы

Замполит «Болгар» подчёркивает практическую ценность получаемых навыков за пределами военной службы: специалисты по беспилотникам востребованы в геодезии, сельском хозяйстве, при съёмках мероприятий с воздуха и в изучении рельефа местности.

По вопросам заключения контракта можно обратиться по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны: +7 908 358 0000, +7 995 948 6541.