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26 Августа , 04:58

Механизатор из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Житель Салаватского района Башкирии, прежде работавший механизатором, подписал контракт с Министерством обороны РФ в 2024 году и теперь служит старшим оператором беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила администрация муниципалитета.  

Механизатор из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВОМеханизатор из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО
Механизатор из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

До отправки на службу мужчина с позывным «Башкир» трудился в родном селе по специальности механизатора. Сегодня круг его задач кардинально изменился. Он ведёт разведку, корректирует огонь артиллерии, наносит удары по позициям противника, а также обеспечивает доставку боеприпасов и медикаментов на передовые позиции.

Сам военнослужащий отмечает, что навыки управления беспилотниками находят применение не только в армии, но и в гражданских отраслях. По его словам, служба в подразделениях БПЛА формирует современные высокотехнологичные компетенции, актуальные за пределами военной сферы.

Между тем в Башкирии продолжается набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Все желающие могут обратиться по адресу: Уфа, улица Октябрьской революции, дом 3, или по телефонам: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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