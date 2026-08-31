В Уфе досрочно открыли четыре полосы на улице Пугачёва

Министерство транспорта Республики Башкортостан сообщает об открытии дорожного участка улицы Пугачёва в Уфе 1 сентября 2025 года.

Техническое открытие запланировано на 07:15. Движение организуют по четырём полосам на всём протяжении участка — от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

Строительные работы завершены раньше установленного срока по поручению Главы Республики Башкортостан. Открытие приурочено к началу учебного года, когда нагрузка на городские дороги традиционно возрастает.

В дальнейших планах — строительство дороги-дублёра и благоустройство прилегающей к улице территории.