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31 Августа , 16:27

В Уфе досрочно открыли четыре полосы на улице Пугачёва

Четыре полосы движения на улице Пугачёва в Уфе введут в эксплуатацию 1 сентября. Строительство завершено досрочно.  

Министерство транспорта Республики Башкортостан сообщает об открытии дорожного участка улицы Пугачёва в Уфе 1 сентября 2025 года.

Техническое открытие запланировано на 07:15. Движение организуют по четырём полосам на всём протяжении участка — от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

Строительные работы завершены раньше установленного срока по поручению Главы Республики Башкортостан. Открытие приурочено к началу учебного года, когда нагрузка на городские дороги традиционно возрастает.

В дальнейших планах — строительство дороги-дублёра и благоустройство прилегающей к улице территории.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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