В Башкирии собирают дроны с ИИ для поражения целей в тылу противника

За каждым поражённым складом с боеприпасами, уничтоженной бронетехникой или разрушенным укреплённым узлом стоит не только мастерство оператора беспилотника. Там, где не слышно взрывов, в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения, работает техническая экспериментальная часть батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева. Именно здесь дроны получают «жизнь» — проходят переоснащение, сборку, программную настройку и лётные испытания, прежде чем отправиться выполнять боевые задачи. Об устройстве этого производства рассказала «Молодёжная газета».

Оптоволокно против радиоэлектронной борьбы

Один из ключевых процессов в цеху — переоснащение FPV-дронов с радиоканала управления на оптоволоконный. Боец с позывным «Азизу», подписавший контракт ещё на третьем курсе факультета робототехники, занимается намоткой оптоволокна и передаёт технические знания сослуживцам.

Суть процесса проста: к бобине подключается волоконный кабель, который в зависимости от конструкции конкретного аппарата крепится снизу или сверху корпуса. Принципиальное отличие от традиционного радиоуправления состоит в том, что подобную систему невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

— Их не заглушить РЭБом, вообще никак. Всё, что может повлиять на то, что она упадёт или не долетит, — это обрыв оптоволокна. Пока его нет, катушка на 25 километров и больше — если она нормально летит, пролетит спокойно, — объясняет боец с позывным «Темщик».

Диапазон применяемых аппаратов широк по размеру и грузоподъёмности. Основными целями для них служат склады, подземные объекты и техника противника. Помимо летающих дронов, на оптоволоконное управление переведены и наземные робототехнические комплексы. Вблизи линии соприкосновения радиосигнал нередко недоступен, тогда как оптоволокно обеспечивает связь на дистанции в десятки километров.

— Всё зависит от оператора: если аккуратно идёт — всю катушку размотает, долетит и поразит. У нас поражений много, — добавляет «Темщик».

Инженеры подразделения постоянно совершенствуют конструкцию катушек, экспериментируют с разными вариантами размотки. Часть деталей производится на 3D-принтерах прямо в цеху, другие поступают в литом виде. Здесь также освоена сварка оптоволокна для его прямого подключения к аппарату, а каждое готовое изделие проверяется на целостность кабеля — об этом рассказывает боец с позывным «Мура».

Три-Д-принтеры без выходных

Отдельное помещение отведено под пост 3D-печати. На стеллажах в нём размещены готовые компоненты: ножки для дронов, корпуса катушек и другие детали.

— Делаем заготовки для дополнительных батарей на «Мавиках», систем сброса, хвостовиков для боеприпасов, — перечисляет мастер поста с позывным «Гудвин».

По мере роста объёмов производства оптоволоконных катушек расширяется и парк печатающих станков. Нагрузка на оборудование бывает предельной.

— Бывает, что принтеры без остановки целую неделю работают, чтобы обеспечить потребность в заготовках, — признаётся мастер.

Печать отдельных деталей для катушек занимает до десяти часов. При этом специалисты не ограничиваются готовыми цифровыми моделями: они дорабатывают и адаптируют их с учётом пожеланий пилотов-операторов.

Сборка и передача на передовую

В основном рабочем помещении ведётся сборка FPV-дронов и аппаратов для различных задач. Главная функция этого пространства — подготовка техники к отправке на боевые позиции, рассказывает командир взвода технической экспериментальной части с позывным «Жук».

— Ребята проводят прошивку, облёт, проверочные полёты — для того, чтобы наши «птичники» приступали к работе, не теряя времени на подготовку. Дроны к нам поступают от Министерства обороны РФ, а также из Республики Башкортостан — надёжные аппараты «Уфимец» и «Кыш Бабай». Каждый проходит через руки мастеров: настройка полётного контроллера, проверка управления — и только после этого отправка на боевые задачи, — говорит «Жук».

Дрон с искусственным интеллектом

Одним из наиболее сложных направлений работы технической части является разработка беспилотников с системой искусственного интеллекта. Мастер с позывным «Сиджей» ведёт работу над таким образцом.

— Данная разработка представляет собой дрон с искусственным интеллектом, который находится у нас отдельно на микрокомпьютере. Помимо всей основной атрибутики и железа, присутствует микрокомпьютер с памятью и с установленным искусственным интеллектом, заранее обученным под конкретные модели и специальные задачи, — поясняет «Сиджей».

Диапазон обучения системы охватывает распознавание техники различных видов и моделей, а также силуэтов людей. Набор компонентов внутри аппарата меняется в зависимости от профиля конкретной задачи.

Принцип работы следующий: на начальном этапе оператор управляет дроном вручную. Как только цель попадает в поле зрения камеры, оператор выбирает её на пульте — выбранный объект визуально выделяется, — после чего управление передаётся автоматике.

— Видите, подруливание идёт автоматически, я никакие стики не использую. Дрон самостоятельно производит вычисления, как ему лучше, какие команды отправить на полётный контроллер, чтобы поразить цель, — демонстрирует «Сиджей».

Разработка ведётся совместно с профессиональными программистами, которые отвечают за написание программной части и её корректировку. Нынешний образец является стендовым и предназначен для отладки системы. В боевом исполнении дрон рассчитан на поражение целей в глубоком тылу.

Наземный робот для эвакуации

Параллельно с воздушными системами в подразделении разрабатывается наземная робототехника. Боец с позывным «Мариец» представил устройство на базе мини-танка, оснащённого лебёдкой.

— На мини-танчике установлена лебёдка. Этот наземный робот может спасать людей, технику. Управляться он будет дистанционно. Схема простая: техника подъезжает, захватывает груз, поднимает и вывозит из опасного района. Силовой модуль уже припаян к полётному контроллеру и подключён к аккумулятору, — объясняет «Мариец».

«Жук» — ретранслятор из трофеев

Отдельного внимания заслуживает экспериментальная система, получившая имя «Жук». Аппарат создан для усиления и ретрансляции сигнала и собран преимущественно из деталей трофейных беспилотников. Об этом рассказывает боец с позывным «Инженер».

— Разработали «птицу», чтобы боевые дроны долетали до цели и были не обнаружены. Собрали её из трофейных разведчиков и ударных дронов. Аппарат способен поднимать до 10 килограммов, зависать на 30 минут. Чтобы не терять бойцов, которые будут координировать, усиливать сигнал и давать направление нашим войскам, — говорит «Инженер».

Устройство уже прошло испытания и готовится к отправке на позиции. Опорные элементы конструкции напечатаны на 3D-принтере. На корпусе будет закреплён ретранслятор для передачи сигнала.

Трофейная техника возвращается к противнику

Техническая часть работает и с захваченными образцами техники противника. Сбитые вражеские беспилотники регулярно поступают на изучение.

— Мы изучаем трофейных «птиц», какие-то разработки берём для себя. Перепрошиваем и отправляем обратно, как говорится, откуда улетело, туда и прилетело, только уже с нашими подарками, — говорит командир взвода с позывным «Жук».

По его словам, военнослужащие, заключившие специальный контракт, зачастую уже обладают прикладными техническими навыками: умеют программировать, паять, работать с компьютером. Тех, у кого подобного опыта нет, обучают непосредственно на месте.

— Ребята хорошо вливаются в работу, занимаются собственными разработками, изготавливают различные заряды. Мы ждём у себя всех, кто видит себя в этой работе. Если есть желающие — милости просим к нам, помогать нашим боевым товарищам на переднем крае. Всех обучим. Кто-то приедет со своими разработками, кто-то пишет программы — запустим в работу, — говорит «Жук».

Формирование батальона БпС имени Мусы Гареева находится под личным кураторством главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы несут службу в удалении от линии боевого соприкосновения. За год службы военнослужащий получит 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а также денежное вознаграждение и государственные награды за результативность и проявленное мужество. Контракт можно заключить как при наличии опыта срочной службы, так и вместо её прохождения.

По вопросам заключения контракта следует обращаться по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны: +7 908 358 0000, +7 995 948 6541.