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14 Сентября , 07:20

Глава Башкирии наградил победительницу всероссийского конкурса учителей

Педагог дошкольного образования из Хайбуллинского района стала лучшей среди воспитателей страны по преподаванию родного языка. Глава Башкирии лично вручил ей государственную награду.  

Глава Башкирии наградил победительницу всероссийского конкурса учителейГлава Башкирии наградил победительницу всероссийского конкурса учителей
Глава Башкирии наградил победительницу всероссийского конкурса учителей

Альбина Шарипова, воспитатель детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района, удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан». Награду ей вручил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой.

Поводом для награждения стала победа педагога на V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходил с 7 по 11 сентября в Липецке. В соревновании приняли участие 131 специалист из 87 регионов страны: 85 учителей и 46 воспитателей. Башкирию представляли двое педагогов. Помимо Шариповой, на конкурс выезжала Ляйсан Хасанова, учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова города Уфы.

Победителей объявили на торжественной церемонии закрытия. Министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев назвали имена лучших в каждой номинации. Среди воспитателей дошкольных образовательных организаций первое место заняла представительница Башкирии.

На церемонии награждения в ЦУРе Альбина Шарипова поблагодарила руководство республики за создание условий для изучения родных языков в детских садах и отметила, что считает для себя большой честью представлять регион на федеральном уровне.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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