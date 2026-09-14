Глава Башкирии наградил победительницу всероссийского конкурса учителей

Альбина Шарипова, воспитатель детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района, удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан». Награду ей вручил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой.

Поводом для награждения стала победа педагога на V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходил с 7 по 11 сентября в Липецке. В соревновании приняли участие 131 специалист из 87 регионов страны: 85 учителей и 46 воспитателей. Башкирию представляли двое педагогов. Помимо Шариповой, на конкурс выезжала Ляйсан Хасанова, учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова города Уфы.

Победителей объявили на торжественной церемонии закрытия. Министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев назвали имена лучших в каждой номинации. Среди воспитателей дошкольных образовательных организаций первое место заняла представительница Башкирии.

На церемонии награждения в ЦУРе Альбина Шарипова поблагодарила руководство республики за создание условий для изучения родных языков в детских садах и отметила, что считает для себя большой честью представлять регион на федеральном уровне.