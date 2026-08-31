Мишкинец Рамиль Салихов стал участником первого всероссийского турнира «Шахматы для СВОих»

Мероприятие организовали при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества».

Республику Башкортостан представили Рамиль Салихов из Мишкинского района и Ильдар Гарейшин из Салаватского района. Оба ветерана прошли отбор на региональных этапах.

За два дня более ста участников не только сражались за награды, но и приняли участие в сеансе одновременной игры с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, посетили конференцию по развитию проекта «Шахматы для СВОих», посвященной обмену региональным опытом и развитию проекта.

За шахматными досками в Нижнем Тагиле встретились 106 ветеранов специальной военной операции из 89 регионов страны.

Хочется отметить, что и у нас в Башкортостане идет активное развитие спортивных проектов для реабилитации ветеранов СВО.

Радий Хабиров: «С 2023 года успешно реализуем проект «Мужество» по адаптации участников СВО через занятия спортом и физической культурой».

Успехи в спорте, особенно в команде с такими же ветеранами и инвалидами СВО, имеют огромное значение для физического и психологического восстановления бойцов. Каждый новый успех дарит всплеск положительных эмоций и веру в себя, в возрождение к дальнейшей жизни.

Один из организаторов турнира Шамиль Мансуров рассказал, откуда взялась идея проведения соревнования. В России с 2023 года начали создаваться клубы Сергея Карякина, чемпиона мира по шахматам. Сейчас они есть во всех регионах страны. И постепенно, по мере развития шахматного движения, выяснилось, что среди ветеранов СВО немало поклонников этого спорта. В конце прошлого года было решено провести всероссийский турнир. Гроссмейстер Сергей Карякин, приехавший в Нижний Тагил, заявил, что все прошло на славу: «Гордость берет, что нам удалось запустить такой масштабный проект. Приглашаю всех ветеранов играть в шахматы».

Кстати, многие участники тесно общались между собой и вне игры, завели новые знакомства и не раз говорили о том, что такие соревнования надо сделать регулярными. А кто-то встретился со своими боевыми братьями. Например, Руслан Садиров и Александр Новосадов из Владимира узнали, что воевали в одном отряде «Барс-13», но в разное время. Опознали друг друга по шеврону с названием подразделения.

- Это мероприятие объединило действующих военнослужащих и ветеранов специальной военной операции из разных уголков России, - говорит руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Мишкинском районе Рамиль Салихов. - Подобные соревнования выполняют важную социальную миссию. Они не только выявляют сильнейших игроков, но и служат площадкой для живого общения, обмена опытом и взаимной поддержки. Шахматный турнир проходил по швейцарской системе, игроки встречались с соперниками примерно равного уровня. На каждую партию отводилось по 10 минут. На турнир приехали как любители, так и профессионалы. Отбор проводился во всех регионах России. В Москве, например, лучшим игроком стал майор Руслан Садиров, обошедший более двадцати соперников. Сражались все до последнего, как на фронте…

Светлана Тоймурзина