В Уфе раньше срока открыли движение по улице Пугачёва

Движение по четырём полосам улицы Пугачёва открылось 1 сентября в 7:15. Проезд стал доступен на всём протяжении улицы — от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

Вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов на церемонии открытия уточнил, что полноценный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на День Республики. По его словам, для участников дорожного движения это не создаст неудобств, поскольку уже сегодня открыто полноценное четырёхполосное движение от Монумента Дружбы до улицы Рыленко.

Общая протяжённость обновлённого участка улично-дорожной сети составила 2,5 км. В рамках реконструкции было переустроено около 20 км инженерных сетей, уложено 350 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси и использовано 30 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Газизов также отметил, что проект предусматривает не только обновление проезжей части, но и создание современной инфраструктуры для пешеходов — удобных тротуаров и велодорожек. По завершении всех работ предстоит построить дорогу-дублёр и привести в порядок прилегающую территорию.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов назвал улицу Пугачёва долгожданным инфраструктурным проектом. По его словам, новая дорога позволит снизить нагрузку на транспортную сеть города, улучшить условия передвижения и обеспечить развитие территории Кузнецовского Затона.