Советник главы Башкирии рассказал об условиях службы в батальоне БПС

В Башкирии около месяца продолжается формирование батальона беспилотных систем, названного в честь дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Об этом сообщил полковник в отставке, советник главы региона и один из авторов инициативы Артур Юмагужин.

Юмагужин выразил признательность тем, кто уже подал заявку, и заверил первых добровольцев в достойных условиях прохождения службы. Для тех, кто пока взвешивает своё решение, он подчеркнул значимость этого шага: вступление в батальон означает участие в создании принципиально нового боевого подразделения страны и причастность к военной истории.

Инициатива по созданию батальона исходила от группы ветеранов СВО, которые обратились к руководству республики. Юмагужин также стоял у истоков народного батальона имени Салавата Юлаева.

К кандидатам предъявляется ряд требований: возраст не старше 35 лет, категория здоровья А, навыки работы с компьютерными симуляторами и отсутствие судимости. Перед зачислением новобранцы пройдут специальную подготовку. На всех контрактников распространяются льготы и выплаты, установленные для военнослужащих, заключивших контракт на территории Башкирии.

Приём заявок ведётся в Уфе по адресу: улица Октябрьской Революции, 3. Телефоны для справок: 8-908-358-00-00 и 8-995-948-65-41 (с 9:00 до 18:00).