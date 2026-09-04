Как новобранцы становятся операторами БПЛА в батальоне имени Мусы Гареева

На полигонах батальона беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — постоянное движение. С раннего утра и до позднего вечера инструкторы ведут занятия, курсанты работают на тренажёрах, разбирают технику, сдают зачёты и готовятся к первым самостоятельным вылетам. О том, как устроена подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов в этом подразделении, рассказала «Молодёжная газета» по итогам выезда на место.

Система, а не экспромт

Подготовка оператора БПЛА в батальоне выстроена как последовательная программа. Боец, подписавший спецконтракт, проходит путь от новобранца до квалифицированного специалиста через несколько чётко определённых этапов.

Инструктор с позывным «Стив» описывает общую логику обучения: сначала курсанты осваивают симуляторы, учатся паять, собирать дроны, работать с сервоприводами для сбросов и настраивать аппараты. Только после этого допускаются к реальным полётам.

Основа начального этапа — программный симулятор, точно воспроизводящий управление коптером и его аэродинамические характеристики. Командир взвода БПЛА с позывным «Сова» поясняет, что на тренажёре курсант учится стабилизировать аппарат в воздухе, контролировать газ и наклон — так называемый пич. По его словам, симулятор полностью покрывает потребности базовой подготовки будущего оператора.

Сначала экран, потом небо

Первый период обучения боец проводит исключительно за тренажёром. После промежуточного зачёта, который фиксирует освоение базовых навыков, следует переход к реальным полётам на открытых площадках.

«Сова» отдельно останавливается на вопросах безопасности: четыре винта коптера при выходе на рабочие обороты становятся источником серьёзной опасности. Прямой контакт вращающегося винта с пальцем человека способен привести к его потере — этот факт инструкторы доводят до каждого курсанта в обязательном порядке.

Гибкость симулятора позволяет воспроизводить параметры конкретных аппаратов. Можно выставить массу дрона с грузом или боевой частью, изменить характеристики пропеллеров и двигателей, скорректировать параметры аккумулятора. При каждом изменении конфигурации меняется и характер управления, что приближает тренировку к реальным условиям эксплуатации.

Экзамен: теория важнее навыка

Когда боец подходит к квалификационному испытанию на получение номера пилота, акцент смещается в сторону теоретических знаний. Как объясняет «Сова», научить человека летать — задача решаемая, это вопрос практики. Значительно сложнее добиться понимания принципов работы аппарата: как он удерживается в воздухе, за счёт каких механизмов функционирует, как все системы взаимодействуют между собой.

Практическая часть экзамена включает взлёт, облёт объекта с визуальным контролем, зависание и посадку. В ряде случаев программу дополняют элементом пике с выходом: дрон заходит на цель, снижается и возвращается на исходную траекторию.

Если боец не справляется с программой, его дальнейшее обучение по профилю оператора прекращается, однако он остаётся в батальоне и продолжает службу на другой должности.

Молодёжь приходит подготовленной

Командиры отмечают: нынешнее пополнение приходит в батальон с определённым базовым уровнем, и это не случайность.

Военнослужащему из Башкирии с позывным «Брачо» 21 год. Он проходит службу по спецконтракту и рассказывает, что с детства увлекался компьютерными играми — этот опыт помог ему быстро освоить пульт управления дроном. По его словам, учёба в батальоне организована качественно как в теоретической, так и в практической части.

Его земляк с позывным «Тигр» попал в батальон БПЛА осознанно: до службы у него уже был соответствующий практический опыт, и он решил применить его там, где он будет наиболее востребован.

Командиры подчёркивают важность профессионального роста бойцов. Нередки случаи, когда военнослужащий, пришедший с готовыми навыками пилотирования, со временем начинает самостоятельно разрабатывать технические решения, полезные для боевого применения.

Дроны в бою: разведка, удар, доставка

Инструктор «Стив» перечисляет основные задачи, которые сегодня выполняют операторы: разведка, корректировка артиллерийского и авиационного огня, объективный контроль, визуальное сопровождение передвижения пехоты. Всё это выполняется дистанционно, с позиции, удалённой от непосредственной зоны поражения.

Дальность полётов беспилотников постоянно увеличивается. Параллельно развиваются средства радиоэлектронной борьбы, что порождает новые тактические решения. Одним из них стало применение оптоволоконного канала связи: такой сигнал недоступен для перехвата системами РЭБ, что обеспечивает оператору непрерывное управление аппаратом вплоть до момента поражения цели.

Ударные дроны «Стив» характеризует как малую точную артиллерию. В отличие от реактивных систем залпового огня, которые зависят от множества внешних факторов и не гарантируют попадания, оператор ведёт беспилотник до цели самостоятельно. При этом стоимость дрона составляет порядка пятидесяти тысяч рублей, тогда как уничтожаемая техника противника может оцениваться в миллионы. Экономическая эффективность, по словам инструктора, становится одним из ключевых критериев оценки применения беспилотников в современных боевых условиях.

Развитие беспилотных систем охватывает и логистическую сферу: тяжёлые дроны применяются для доставки провизии и боеприпасов на передний край, заменяя бойцов, которым в противном случае пришлось бы действовать под огнём.

После службы — профессия

Командиры батальона указывают на ещё одно измерение подготовки: военнослужащий, получивший квалификацию оператора БПЛА в боевых условиях, после завершения контракта окажется востребованным специалистом на гражданском рынке. Навыки предполётной подготовки, понимание факторов воздействия на аппарат и опыт реального применения открывают возможности в сельском хозяйстве, геодезии, строительстве и логистике.

Справка

Формирование батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева находится под личным кураторством главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы несут службу в удалении от линии боевого соприкосновения. За год службы военнослужащий получит 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а также денежное вознаграждение и государственные награды за результативность и проявленное мужество.

Подписать контракт могут как граждане с опытом срочной службы, так и те, кто не проходил её. Спецконтракт также может быть заключён вместо прохождения срочной службы.

По вопросам оформления контракта: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны: +7 908 358 0000, +7 995 948 6541.