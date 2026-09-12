В Башкирии набирают операторов дронов: условия контракта и выплаты

Соавтор инициативы по созданию батальона беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, полковник в отставке и советник главы Башкирии Артур Юмагужин дал интервью газете «Наши Киги», в котором подробно описал условия прохождения службы в новом подразделении.

Спецконтракт на один год

Служба в батальоне оформляется через особый контракт, введённый указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Срок действия документа — один календарный год, после чего военнослужащий автоматически увольняется. Повторное прохождение службы возможно, однако заключить спецконтракт во второй раз не получится. Кроме того, бойца не вправе переводить в другие подразделения — он остаётся в батальоне на весь срок службы.

Кого берут в батальон

Операторами беспилотников могут стать мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. По словам Юмагужина, именно эта возрастная группа демонстрирует наилучшие результаты в управлении дронами. Молодые бойцы применяют нестандартные технические приёмы, позволяющие увеличивать дальность полёта и грузоподъёмность беспилотников. Добровольцы старше 45 лет могут влиться в тыловое подразделение, занимающееся решением технических задач.

В батальон принимают в том числе тех, кто ещё не проходил срочную службу, и студентов. После возвращения домой они освобождаются от призыва, поскольку считаются исполнившими воинский долг, и получают статус участников СВО со всеми соответствующими правами.

Подать заявку могут и жители других регионов России. Для этого необходимо приехать в республику, пройти медицинскую комиссию и оформить контракт. Боевое дежурство проходит в 30–60 километрах от линии соприкосновения.

Выплаты и льготы

Юмагужин подробно остановился на финансовых условиях. В момент подписания контракта военнослужащий получает оклад рядового — 60 тысяч рублей. В течение 10–14 дней поступает единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей. После пересечения границы начисляется ещё 200 тысяч рублей. Башкирия дополнительно выплачивает 60 тысяч рублей ежемесячно, а также по 200 тысяч рублей по истечении каждых трёх месяцев службы — итого три выплаты за полгода. За уничтожение техники противника предусмотрено вознаграждение от 25 тысяч рублей до одного миллиона.

Республика предоставляет 56 льгот согласно указу главы региона. По заверению Юмагужина, все они распространяются на бойцов, заключивших спецконтракт.

Заявки принимаются в Уфе по адресу: ул. Октябрьской Революции, 3. Телефоны для справок: 8-908-358-00-00 и 8-995-948-65-41 (с 9:00 до 18:00).