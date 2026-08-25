В Башкирии запустили совет по ИИ и тестирует цифровой двойник теплосетей

В Башкирии состоялось inaugural-заседание регионального Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Совет был учреждён в мае текущего года по поручению президента Владимира Путина. По словам Хабирова, работа по интеграции ИИ в различные отрасли уже началась.

В числе приоритетных направлений — медицина, агропромышленный комплекс, дорожно-транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и государственное управление. Руководство республики рассчитывает передать технологиям рутинные процессы, чтобы высвободить кадровые ресурсы для задач, требующих экспертного подхода.

Первым шагом стала автоматизация работы самих чиновников. Планируется внедрить ИИ-модули в систему документооборота и в работу Центра управления Республики Башкортостан. Кроме того, будет создан Центр компетенций, который займётся цифровой трансформацией госуправления.

На муниципальном уровне уже запущен пилотный проект в Белорецке. Там создаётся цифровой двойник системы теплоснабжения города. Инструмент позволит отслеживать состояние инфраструктуры, выявлять уязвимые участки сетей и планировать модернизацию с учётом реальных потребностей. Конечная цель — снизить вероятность коммунальных аварий. При успешном результате опыт распространят на другие муниципалитеты республики.