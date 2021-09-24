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Экономика

Экономика
24 Сентября , 09:09
В Башкортостане стало возможным бесплатно получить электронную цифровую подпись в рамках нацпроекта по предпринимательству
Экономика
23 Сентября , 11:54
АО «Транснефть — Урал» реконструировало резервуар в Чекмагушевском районе Башкирии
Экономика
20 Сентября , 09:57
ПРОГРАММУ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КРЕДИТОВ РЕГИОНАМ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО 2026 ГОДА
Экономика
17 Сентября , 16:45
На уфимские маршруты выйдут 220 новых автобусов
Экономика
16 Сентября , 16:31
Радий Хабиров проинспектировал ход строительства Восточного выезда из Уфы
Экономика
16 Сентября , 08:59
«Скорая экспортная помощь» посетила предприятия Уфы
Экономика
15 Сентября , 09:04
Крупнейший производитель минеральных удобрений Башкортостана по итогам участия в нацпроекте отметил рост выработки пилотного потока на 10%
Экономика
15 Сентября , 09:02
Башкирские предприятия примут участие в международная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2021
Экономика
14 Сентября , 15:43
Рабочая встреча с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
Экономика
14 Сентября , 08:51
Цифровизацию экспорта обсудили на Инвестсабантуе «Зауралье-2021»
Экономика
14 Сентября , 08:50
Участники Инвестсабантуя «Зауралье-2021» обсудили, как государство помогает в развитии маркетплейсов
Экономика
13 Сентября , 16:43
Участники инвестсабантуя «Зауралье» заключили соглашения на 98 млрд рублей
Экономика
13 Сентября , 09:05
В Башкортостане Кармановское водохранилище обогатилось белым амуром и толстолобиком
Экономика
10 Сентября , 10:54
Гостей Инвестсабантуя «Зауралье-2021» торжественно встретили в аэропорту
Экономика
10 Сентября , 10:51
В ходе инвестиционного часа Инвестсабантуя «Зауралье-2021» обсудят пять инветстпроектов на сумму более 2,5 млрд рублей
Экономика
10 Сентября , 10:38
В Сибае прошёл региональный финал Международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge
Экономика
10 Сентября , 10:28
В Сибае стартовал третий Всероссийский инвестиционный форум «Зауралье-2021»
Экономика
9 Сентября , 11:45
Деловые встречи, концерт Валерии и дегустация кумыса: к чему готовиться участникам Инвестсабантуя «Зауралье-2021»
Экономика
9 Сентября , 10:16
До третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» остался ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!
Экономика
9 Сентября , 09:28
Пчеловодов в Башкортостане поддержали грантами
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