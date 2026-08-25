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Экономика
25 Августа , 16:58

Экспорт кумыса из Башкирии в 2026 году вырос почти вдвое

Республика Башкортостан в текущем году почти вдвое нарастила экспорт кумыса и кумысных напитков, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Увеличение поставок за рубеж продукции агропромышленного комплекса способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

С начала года из республики экспортировали 15 партий продукции общим объемом 189 тонн, в то время как в прошлом году за аналогичный период было отгружено 97 тонн. Подчеркивается, что последнюю партию весом 19,9 тонны отправили в Узбекистан. Отобранные образцы прошли лабораторные исследования, которые показали, что молочная продукция соответствует требованиям страны-импортера.

Ежегодно в Башкирии производят примерно 3,5 тыс. тонн кумыса. Сейчас в республике действуют около 100 специализированных ферм.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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