В Башкортостане с начала года работникам погасили долги по зарплате на 86млн руб

«В текущем году проведено 11 заседаний РМК с рассмотрением 32 организаций, 4 из которых повторно. В результате работы комиссий всех уровней в 2026 году удалось полностью и частично погасить задолженность по заработной плате 1 250 работникам 27 организаций в сумме 86,1 млн руб», — сообщил первый заместитель министра семьи и труда республики Юрий Мельников.

Представители организаций и администраций муниципальных районов, на чьих территориях расположены предприятия-должники, представили доклады о проводимой работе по погашению задолженности по заработной плате, а также о планируемых дальнейших действиях по восстановлению прав граждан.





По итогам заседания приняты согласованные решения, направленные на ускорение процесса погашения задолженности по заработной плате. Представители рассматриваемых организаций, обязались полностью погасить долг по оплате труда до конца августа текущего года.





Республиканская межведомственная комиссия продолжает свою работу по обеспечению соблюдения трудовых прав граждан и недопущению образования просроченной задолженности по заработной плате на территории Республики Башкортостан.