В Башкирии обновили 5,6 километра трассы Явгильдино — Щучье Озеро

Обновленный отрезок расположен рядом с селом Артакуль. В ходе работ специалисты срезали старое покрытие и уложили новый асфальт на проезжей части. В завершение они укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро входит в опорную сеть. Она играет важную роль для жителей Караидельского и Аскинского районов республики, в которых проживает почти 40 тысяч человек. Кроме этого, данное направление обеспечивает транспортную связь между Башкортостаном и Пермским краем», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.