+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Экономика
17 Августа , 18:15

Башкортостан привлёк 3,8 млрд рублей федеральных средств

За время участия Башкортостана во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды его победителями стали 44 инициативы в 20 городах, пяти исторических поселениях и трёх опорных населённых пунктах. На их реализацию удалось привлечь 3,8 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава республики Радий Хабиров.

Башкортостан привлёк 3,8 млрд рублей федеральных средствБашкортостан привлёк 3,8 млрд рублей федеральных средств
Башкортостан привлёк 3,8 млрд рублей федеральных средств

Благодаря участию в конкурсе, который проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», на карте Башкортостана уже появилась 31 новая точка притяжения.

В этом году работы ведут по восьми проектам-победителям. До конца года планируют выполнить благоустройство территорий в следующих населённых пунктах:

– город Белебей («Бульвар Новаторов»);

– город Салават («Салават: семь сновидений сквозь явь»);

– город Учалы («Путь Урал-батыра»);

– город Октябрьский («Октябрьский: сохраняя наследие»);

– посёлок Чишмы («Чишмы – родник дружбы»).

Реализацию ещё трёх проектов завершат в 2027 году. Это:

– город Дюртюли («Иванаевский сад. Ростки будущего»);

– село Верхнеяркеево Илишевского района («Связующие нити центра Верхнеяркеево»);

– село Кушнаренково Кушнаренковского района («Тропа Топорниных»).

На очередном конкурсе, итоги которого подвели 10 августа, Башкортостан в очередной раз продемонстрировал высокие результаты и укрепил позиции среди регионов-лидеров. Победителями стали ещё пять проектов, разработанные при участии Института развития городов и сёл Башкортостана. Их планируют реализовать в 2027-2028 годах:

– город Стерлитамак («Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани» – благоустройство набережной реки Ашкадар вдоль улицы Пугачёва с устройством прогулочной зоны, зоны семейного отдыха, детской, смотровой и спортивной площадок и сети кольцевых маршрутов);

– город Туймазы («Первая улица Туймазов» – благоустройство сквера по улице 70 лет Октября, создание единого велопешеходного маршрута, объединяющего рекреационные пространства и функциональные кластеры города в общую систему);

– город Благовещенск («Благовещенск. Культура воды» – благоустройство набережной городского пруда на реке Потехе с созданием двух входных групп, детской площадки, зоны отдыха, амфитеатра, сцены, пляжной зоны и смотровой башни);

– город Янаул («Другая сторона Янаула: у северного пруда» – ревитализация бывших промышленных территорий у пруда в северной части города с обустройством набережной со смотровой площадкой и пирсом, созданием пешеходного маршрута, зон отдыха, спортивного кластера, игровых и тематических площадок);

– село Малояз Салаватского района («Центральная площадь села Малояз: память земли и узор времени» – благоустройство центральной площади с опорой на национальное наследие).

– Для реализации масштабных проектов требуется колоссальная работа – от идеи до воплощения проходит два-три года, – подчеркнула Ирина Голованова. – На каждом этапе разработки концепции проектов проводились общественные обсуждения и опросы, чтобы учесть мнение, потребности и пожелания жителей. В результате новые объекты станут доступными и комфортными, функциональными и уникальными со своей идентичностью.

Глава Башкортостана поручил обеспечить строгий контроль за реализацией проектов.

– Вижу, что проделали большой объём организационной работы. Теперь надо довести всё до конца, – сказал Радий Хабиров. – Эти объекты украшают наши города и сёла. Сам смотрю на всё это с большой радостью, когда приезжаю туда.
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru