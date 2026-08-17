Башкортостан привлёк 3,8 млрд рублей федеральных средств

Благодаря участию в конкурсе, который проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», на карте Башкортостана уже появилась 31 новая точка притяжения.

В этом году работы ведут по восьми проектам-победителям. До конца года планируют выполнить благоустройство территорий в следующих населённых пунктах:

– город Белебей («Бульвар Новаторов»);

– город Салават («Салават: семь сновидений сквозь явь»);

– город Учалы («Путь Урал-батыра»);

– город Октябрьский («Октябрьский: сохраняя наследие»);

– посёлок Чишмы («Чишмы – родник дружбы»).

Реализацию ещё трёх проектов завершат в 2027 году. Это:

– город Дюртюли («Иванаевский сад. Ростки будущего»);

– село Верхнеяркеево Илишевского района («Связующие нити центра Верхнеяркеево»);

– село Кушнаренково Кушнаренковского района («Тропа Топорниных»).

На очередном конкурсе, итоги которого подвели 10 августа, Башкортостан в очередной раз продемонстрировал высокие результаты и укрепил позиции среди регионов-лидеров. Победителями стали ещё пять проектов, разработанные при участии Института развития городов и сёл Башкортостана. Их планируют реализовать в 2027-2028 годах:

– город Стерлитамак («Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани» – благоустройство набережной реки Ашкадар вдоль улицы Пугачёва с устройством прогулочной зоны, зоны семейного отдыха, детской, смотровой и спортивной площадок и сети кольцевых маршрутов);

– город Туймазы («Первая улица Туймазов» – благоустройство сквера по улице 70 лет Октября, создание единого велопешеходного маршрута, объединяющего рекреационные пространства и функциональные кластеры города в общую систему);

– город Благовещенск («Благовещенск. Культура воды» – благоустройство набережной городского пруда на реке Потехе с созданием двух входных групп, детской площадки, зоны отдыха, амфитеатра, сцены, пляжной зоны и смотровой башни);

– город Янаул («Другая сторона Янаула: у северного пруда» – ревитализация бывших промышленных территорий у пруда в северной части города с обустройством набережной со смотровой площадкой и пирсом, созданием пешеходного маршрута, зон отдыха, спортивного кластера, игровых и тематических площадок);

– село Малояз Салаватского района («Центральная площадь села Малояз: память земли и узор времени» – благоустройство центральной площади с опорой на национальное наследие).

– Для реализации масштабных проектов требуется колоссальная работа – от идеи до воплощения проходит два-три года, – подчеркнула Ирина Голованова. – На каждом этапе разработки концепции проектов проводились общественные обсуждения и опросы, чтобы учесть мнение, потребности и пожелания жителей. В результате новые объекты станут доступными и комфортными, функциональными и уникальными со своей идентичностью.

Глава Башкортостана поручил обеспечить строгий контроль за реализацией проектов.

– Вижу, что проделали большой объём организационной работы. Теперь надо довести всё до конца, – сказал Радий Хабиров. – Эти объекты украшают наши города и сёла. Сам смотрю на всё это с большой радостью, когда приезжаю туда.