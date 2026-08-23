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Экономика
23 Августа , 06:55

В Уфе создали электронагреватели, работающие при высокой температуре

Промышленные трубчатые электронагреватели (ТЭН), которые могут работать при температуре выше 1000 градусов по Цельсию, разработали ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Работа велась по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Результата удалось добиться за счет особой конструкции нагревателя, специально подобранных составов диэлектрического наполнителя, а также собственных технологий изготовления и нанесения изоляции. Разработанные ТЭНы обеспечивают равномерный прогрев крупногабаритных сложнопрофильных деталей, могут изменяться под разные формы деталей и помогают минимизировать потери энергии.

Созданные электронагреватели можно применять для очистки резервуаров, сепарации нефти и газа, нагрева пресс-форм и локальной термообработки. В аэрокосмической промышленности такие ТЭНы могут использовать для обогрева элементов конструкции самолетов, поддержания температуры в баках и нагрева оборудования при техническом обслуживании.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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