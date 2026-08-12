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Экономика
12 Августа , 16:57

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен «Экономике Победы

О ходе подготовки к форуму на заседании Правительства Республики Башкортостан доложил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен «Экономике ПобедыVIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен «Экономике Победы
VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен «Экономике Победы

– В этом году деловая программа «Зауралья» пройдет под общей темой «Экономика Победы». В соответствии с этой тематикой программа объединит вопросы развития экономики, мобилизации ресурсов, поддержки бизнеса и предпринимательских инициатив участников специальной военной операции. 14 августа перед зданием Филармонии будет развернута специализированная выставочная зона. В Доме предпринимательства будет представлена инфраструктура действующих и новых мер государственной поддержки инициатив участников СВО, – отметил он.

Кроме того, на «Зауралье-2026» планируется работа секции, посвящённая рассмотрению бизнес-инициатив участников СВО.

Одним из ключевых мероприятий станет площадка, посвященная итогам реализации Муниципального инвестиционного стандарта. На ней планируется подвести итоги реализации Стандарта за 2025 год, представить лучшие практики и наградить победителей. Муниципальный инвестиционный стандарт позволяет оценивать качество работы муниципальных команд с точки зрения создания условий для бизнеса и привлечения инвестиций. По предварительным результатам реализации Стандарта в муниципалитетах республики отмечается рост ряда ключевых показателей – в том числе инвестиций в основной капитал, активности малого бизнеса, обеспеченности собственных расходов местных бюджетов и развития инфраструктуры для инвесторов.

Завершит основную часть деловой программы пленарное заседание «Экономика Победы». В его рамках планируется презентация новой республиканской программы, направленной на комплексное вовлечение и сопровождение участников СВО при создании собственного бизнеса. С подробной программой можно ознакомиться на сайте.

На сегодняшний день на площадке «Зауралья» зарегистрировано более 1000 участников. В числе гостей – представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, институтов развития, муниципалитетов, образовательных организаций и СМИ.

Особое внимание будет уделено взаимодействию с зарубежными партнерами и расширению экономических связей республики. В Сибай приедут представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Турции, Абхазии, Таджикистана, Республики Конго и Южно-Африканской Республики. Среди российских регионов наибольшее количество зарегистрированных участников из Москвы и Московской области, Челябинской и Свердловской областей.

В рамках форума «Зауралья-2026» планируется подписание ряда соглашений с иностранными партнерами, в том числе в сферах сельского хозяйства, торговли, промышленности и инвестиционного сотрудничества.

По итогам доклада Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий и завершить подготовку к форуму в полном объеме. Главная цель остается неизменной – превращать диалог и договоренности в реальные инвестиции, новые проекты, рабочие места и развитие территорий.

 

Фото Тимура Шарипкулова.https://pravitelstvorb.ru/news/29371/ 

 
 
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