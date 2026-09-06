+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Экономика
6 Сентября , 10:11

Участники форума «Геовызов» посвятили день радиометрии

В испытании от каждой команды участвовали по два человека: нужно было обнаружить аномалию на местности, провести замеры, выполнить камеральные расчёты и оформить отчёт со схемой.

"Отрадно видеть, что наши студенты уверенно справляются и с полевой работой, и с камеральной обработкой — это зрелость, которой можно гордиться, — прокомментировал министр экологии РБ Нияз Фазылов. — Программа выдалась насыщенной, и каждый уже получил бесценный опыт. Отдельное спасибо ребятам — за энергию, смелость и искреннюю любовь к геологии. И огромная благодарность наставникам — за терпение, мудрость и поддержку, без которой такие победы невозможны.

Также для студентов провели мастер-класс по программе Sherpa — современной электронной геологической документации, с которой можно работать прямо на экране планшета или смартфона. Участники с интересом осваивали цифровые технологии. 

В понедельник, 7 сентября, заключительное соревнование — «Полевая стоянка». А затем экскурсии по Башкортостану и «Гонка героев».

Напомним, IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходит в республике с 28 августа по 9 сентября. Он объединил 40 команд из 19 регионов России и 13 зарубежных стран.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото Андрея Старостина.https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-06/uchastniki-foruma-geovyzova-posvyatili-den-radiometrii-4803749 

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru