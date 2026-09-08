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Экономика
8 Сентября , 06:04

Предприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытом

В Башкортостане в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» сотрудники ПАО «НЕФАЗ» посетили производственную площадку Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Предприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытомПредприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытом
Предприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытом

В ходе деловой экскурсии сотрудники завода по производству спецнадстроек и пассажирского транспорта ознакомились с подходами уфимского предприятия к производственному планированию, организации рабочих процессов и подготовке кадров. Делегация посетила производственно-учебный центр ПАО «ОДК-УМПО», созданный 31 января 2019 года в рамках обучения кадров для Госкорпорации «Ростех», а также основные производственные цеха, включая цех сборки двигателей и цех испытаний.

Особое внимание участники визита уделили практикам, которые помогают повышать эффективность производства. В конце экскурсии сотрудники «НЕФАЗа» посетили испытательный стенд, где смогли увидеть процесс испытаний авиационного двигателя.

«Увиденное на производстве коллег из УМПО дало нам много новой, полезной информации. Опыт организации рабочих процессов и система подготовки кадров, которую мы здесь увидели, безусловно, пригодятся нам как при реализации текущего пилотного проекта совместно с Региональным центром компетенций (РЦК), так и для дальнейшего совершенствования нашей производственной системы», — отметили представители ПАО «НЕФАЗ».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: https://contenta.info/press_releases?tag_id=456 

Предприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытом
Предприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытом
Предприятия машиностроительной отрасли Башкортостана обменялись опытом
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