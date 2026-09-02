В Башкирии стартовал международный чемпионат «ГеоВызов»

Участникам предстояло продемонстрировать знания в двух направлениях: «Минералогия и петрография» и «Нефть и газ».

В дисциплине «Минералогия и петрография» от каждой команды выступал один представитель. Его задача – по случайно выданным образцам определить минералы и горные породы, описать их физические свойства и состав.

В дисциплине «Нефть и газ» соревнования проходили в парах. Такой формат позволил оценить не только профессиональные компетенции, но и навыки командной работы, крайне важные в полевых условиях. Участникам предстояло интерпретировать данные геофизических исследований скважин, определить глубину вскрытия пласта и уровень водонефтяного контакта, а также построить структурную карту.

- Задачи, стоящие перед участниками, им хорошо знакомы: задание является усовершенствованной версией прошлогоднего, адаптированной с учётом их текущего уровня подготовки. На предварительной консультации мы подробно разобрали все сложные моменты и дали исчерпывающие ответы на возникшие вопросы. В настоящий момент трудностей у ребят не возникает, они продуктивно работают и стремятся показать максимальные результаты, - отметил судья чемпионата Денис Широков.

Результаты выступлений по камерным дисциплинам станут известны в ближайшие дни после обработки судейских оценок. Уже завтра участников ждёт новый этап – соревнования в полевых условиях, отметили в министерстве экологии РБ.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-02/v-bashkirii-dan-start-mezhdunarodnomu-chempionatu-geovyzov-4799980