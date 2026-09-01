Глава Башкортостана поздравил работников газовой промышленности республики

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех тружеников газовой промышленности с наступающим профессиональным праздником!

Сегодня в преддверии праздника мы чествуем замечательный коллектив флагмана нашей газовой промышленности – предприятия «Газпром трансгаз Уфа», ваших коллег из компании «Газпром нефтехим Салават».

Ваши достижения вносят весомый вклад в укрепление экономики республики, инженерной инфраструктуры, реализацию важных социальных программ, развитие и благоустройство наших городов и сёл.

Вы обслуживаете почти 5 тысяч км газопроводов, десятки станций и компрессорных цехов, надёжно обеспечиваете регион голубым топливом.

Несмотря на сложную ситуацию, вы проводите реконструкцию и техническое перевооружение объектов транспорта газа, вводите новые мощности.

Мы развиваем рынок газомоторного топлива. По итогам прошлого года наша газозаправочная сеть – самая крупная в стране. Мы и дальше продолжим совместную работу по расширению газозаправочной инфраструктуры.

Компания заботится о своих сотрудниках и ветеранах. Ежегодно тысячи работников и их детей отдыхают и проходят реабилитацию, сотни семей улучшают жилищные условия.

Значительные средства направляются на социальные льготы – это важная поддержка работников и ветеранов предприятия. Вы вносите значимый вклад в развитие благотворительности, поддержку учреждений спорта.

Конечно, особая благодарность – ветеранам отрасли. Их самоотверженный труд, опыт и преданность делу заложили фундамент сегодняшних достижений.

Дорогие друзья!

Ещё раз от души поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, стабильности, благополучия, мира, добра вам и вашим семьям!

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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов в своём выступлении подчеркнул значение стабильной работы топливно-энергетического комплекса в современных условиях.

– Сегодня наш профессиональный праздник обретает особый, высокий смысл. В условиях специальной военной операции, когда наша страна противостоит беспрецедентным внешним вызовам и экономическому давлению, топливно-энергетический комплекс стал настоящим фронтом. И этот фронт держится на вас. Вы – те, кто обеспечивает энергетический суверенитет и обороноспособность России. Без нашего труда невозможна жизнь и работа населённого пункта, региона, завода. Каждый кубометр газа – это вклад в общую победу, – сказал Шамиль Шарипов. – Наш общий труд объединяет всех – и коллектив «Газпром трансгаз Уфа», и специалистов «Межрегионгаза» и «Газпром газораспределения», доводящих его до каждого потребителя, и нефтехимиков Салавата, чья продукция работает на нужды промышленности и обороны нашей страны. Мы – единая команда! И наша сплочённость – это надёжность всей России.