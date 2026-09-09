Башкортостан и Абхазия укрепляют сотрудничество в экономике

Руководитель региона высоко оценил эффективность двусторонних взаимоотношений, что выражается в положительной динамике экономических и социальных показателей.

– Наши взаимные визиты очень полезны для укрепления связей между Башкортостаном и Абхазией. Символично, что сегодня, в день 18-летия установления дипломатических отношений России и Абхазии вы, уважаемый Бадра Зурабович, находитесь в нашей республике, – подчеркнул Радий Хабиров. – За годы совместной работы мы выстроили тёплые рабочие отношения. Эффективно развивается сотрудничество по линии муниципалитетов, исполнительных органов власти. Действует дорожная карта по расширению сотрудничества между Башкортостаном и Абхазией до 2030 года. И главный драйвер двусторонних связей – это, конечно, активное торгово-экономическое взаимодействие. Товарооборот растёт четвёртый год подряд и за первые шесть месяцев этого года он превысил уровень всего 2025 года.

Укреплению взаимоотношений способствует развитие прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом, которое открыли в мае 2026 года. Радий Хабиров отметил, что это даёт хорошую возможность для туристического обмена. Перспективы развития отрасли, а также продолжения программы «Башкиро-абхазское долголетие» ранее обсудили на встрече Президента Абхазии и Главы Башкортостана.

Ещё одна инициатива – строительство в селе Бабушара (Гурлыпшский район Абхазии) санатория для отдыха и реабилитации жителей Башкортостана. По проекту уже подготовили необходимую документацию и планируют реализовать его при поддержке республики.

Добавим, что в рамках визита делегации Абхазии в Уфу на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса состоялась встреча с представителями регионального бизнеса. Предприниматели выразили заинтересованность в сотрудничестве по различным направлениям.

Глава Башкортостана также предложил зарубежным партнёрам рассмотреть возможность подготовки на базе учебных заведений региона специалистов в сфере туризма.

Президент Абхазии выразил признательность управленческой команде Башкортостана за большой вклад в укрепление двусторонних отношений.

– Взаимодействие с Российской Федерацией – приоритетное направление развития страны. И особое место здесь занимает сотрудничество с регионами, – сказал Бадра Гунба. – Башкортостан на протяжении многих десятилетий поддерживал народ Абхазии. И сегодня наша крепкая дружба способствует выстраиванию системной работы в экономике, образовании, культуре.

Глава государства сообщил, что по итогам 2025 года товарооборот с Башкортостаном вырос в 15 раз, а также отметил высокий интерес представителей туриндустрии Абхазии в посещении Башкортостана с последующей презентацией возможностей региона своим жителям.

Президент Абхазии также пригласил делегацию республики принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы и Независимости, который отпразднуют 30 сентября.

– Современный уровень взаимодействия с Башкортостаном можно охарактеризовать как беспрецедентный. Мы видим очень хорошую динамику развития отношений во всех сферах, – подчеркнул Бадра Гунба в беседе с журналистами. – Это новые возможности, которые появились благодаря усилиям руководства Башкортостана и лично Радия Фаритовича Хабирова. Мы очень признательны за такую серьёзный подход.

Глава региона отметил высокий потенциал взаимодействия с Абхазией и важность дальнейшей совместной работы в интересах жителей.

– У наших братских отношений долгая и яркая история. При этом возможности для развития сотрудничества ещё не исчерпаны. Здесь важно учитывать уникальные географические особенности Абхазии с точки зрения туризма, который остаётся серьёзной точкой роста экономики. Мы обсуждаем возможности шире открыть эту страну для жителей Башкортостана. А наш рынок даёт зарубежным партнёрам хорошие перспективы наращивания поставок сельхозпродукции, – сказал Радий Хабиров. – По многим направлениям мы пока находимся на этапе изучения перспектив. При этом рост показателей позволяет говорить о том, что развитие взаимодействия будет полезным для обеих сторон.

https://glavarb.ru/ru/news/event/bashkortostan-i-abhaziya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-ekonomike-i-sociokulturnoy-sfere-91984/