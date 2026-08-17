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Экономика
17 Августа , 18:12

Жители Башкортостана смогут открывать счета в цифровых рублях

С 1 сентября 2026 года в России стартует широкое использование новой формы национальной валюты – цифрового рубля. Об этом на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров, сообщил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка России Марат Кашапов.

Цифровой рубль будет использоваться наряду с наличными и безналичными средствами. Так, с 1 сентября работать с новой формой валюты начнут крупные банки и торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей. Они обязаны предоставить своим клиентам возможность открывать соответствующие счета, делать переводы и оплачивать покупки. Для остальных организаций предусмотрен переход к цифровому рублю с 1 сентября 2027 года – при объёме годовой выручки более 30 млн рублей, с 1 сентября 2028 года – при объёме выручки более 20 млн рублей.

В отличие от традиционных банковских транзакций все операции с цифровыми рублями проходят на платформе Банка России. Это позволяет освободить людей от комиссий, сделать минимальными тарифы для бизнеса, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей.

Для жителей использование новой формы валюты – добровольное. Открыть соответствующий счёт можно будет через мобильные приложения крупных банков, подключённых к платформе цифрового рубля.

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