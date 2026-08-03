Компания «Экопродукт» инвестировала в развитие производства в Башкортостане

Баймакский «Экопродукт» работает с 2018 года и специализируется на глубокой переработке молочного сырья, уделяя особое внимание кобыльему молоку и продукции на его основе. Предприятие выпускает натуральный кумыс, кумысный продукт, сливочное масло, сухой кумыс и сухое кобылье молоко, косметику, а также капсулированную и таблетированную продукцию.

Производственную площадку в Баймаке оснастили современными технологическими линиями. Здесь работают цеха по выпуску кумыса, переработке коровьего молока и сублимационной сушке, собственная лаборатория, участок упаковки и линия выдува ПЭТ-бутылок.

Предприятие активно развивает и научное направление. Специалисты сотрудничают с Башкирским государственным медицинским университетом, где подготовили рекомендации по применению кумысолечения в программах реабилитации. Кроме того, совместно с кафедрой микробиологии Московского государственного университета компания работает над созданием отечественных заквасок для молочной и пищевой промышленности. Этот проект направлен на развитие импортозамещения и расширение производства пробиотиков.

Продукцию предприятия реализуют через «Молочную кухню», сервис «Самокат», торговую сеть «Башспирт», рестораны и кафе, а также в рамках проекта «Продукт Башкортостана». Компания поставляет товары в Казахстан и Кыргызстан.

В ближайшие годы «Экопродукт» планирует расширить производственную базу, увеличить объёмы переработки сырья, наладить выпуск собственных заквасок и укрепить экспортное направление. Также предприятие готовит проект строительства жилья для сотрудников в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Радий Хабиров пожелал «Экопродукту» дальнейшего развития, отметил важность поддержки традиционных направлений производства и инновационных разработок.https://www.glavarb.ru/ru/news/event/kompaniya-ekoprodukt-investirovala-v-razvitie-proizvodstva-v-bashkortostane-bolee-180-mln-rubley-90582/