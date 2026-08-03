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Экономика
3 Августа , 18:26

Компания «Экопродукт» инвестировала в развитие производства в Башкортостане

Компания «Экопродукт» из Баймака с 2022 по 2025 год направила на развитие производства более 180 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Рим Хафизов на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Компания «Экопродукт» инвестировала в развитие производства в БашкортостанеКомпания «Экопродукт» инвестировала в развитие производства в Башкортостане
Компания «Экопродукт» инвестировала в развитие производства в Башкортостане

Баймакский «Экопродукт» работает с 2018 года и специализируется на глубокой переработке молочного сырья, уделяя особое внимание кобыльему молоку и продукции на его основе. Предприятие выпускает натуральный кумыс, кумысный продукт, сливочное масло, сухой кумыс и сухое кобылье молоко, косметику, а также капсулированную и таблетированную продукцию. 

Производственную площадку в Баймаке оснастили современными технологическими линиями. Здесь работают цеха по выпуску кумыса, переработке коровьего молока и сублимационной сушке, собственная лаборатория, участок упаковки и линия выдува ПЭТ-бутылок. 

Предприятие активно развивает и научное направление. Специалисты сотрудничают с Башкирским государственным медицинским университетом, где подготовили рекомендации по применению кумысолечения в программах реабилитации. Кроме того, совместно с кафедрой микробиологии Московского государственного университета компания работает над созданием отечественных заквасок для молочной и пищевой промышленности. Этот проект направлен на развитие импортозамещения и расширение производства пробиотиков.

Продукцию предприятия реализуют через «Молочную кухню», сервис «Самокат», торговую сеть «Башспирт», рестораны и кафе, а также в рамках проекта «Продукт Башкортостана». Компания поставляет товары в Казахстан и Кыргызстан.

В ближайшие годы «Экопродукт» планирует расширить производственную базу, увеличить объёмы переработки сырья, наладить выпуск собственных заквасок и укрепить экспортное направление. Также предприятие готовит проект строительства жилья для сотрудников в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Радий Хабиров пожелал «Экопродукту» дальнейшего развития, отметил важность поддержки традиционных направлений производства и инновационных разработок.https://www.glavarb.ru/ru/news/event/kompaniya-ekoprodukt-investirovala-v-razvitie-proizvodstva-v-bashkortostane-bolee-180-mln-rubley-90582/ 

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