Башкортостан готовится к VIII Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье»

Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан. Мероприятие традиционно соберет представителей федеральных органов власти, а также масштабные иностранные делегации. – В этом году подтвердили свое участие представители федеральных органов власти, в частности генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Впервые в рамках Инвестсабантуя состоится Международный фестиваль народно-художественных промыслов «Душа яшмы», в ходе которого Сибай получит официальный сертификат Всемирного совета ремесел. Этот документ лично вручит вице-президент WCC Надя Меер из Южной Африки – что станет мировым признанием нашего региона. Присутствие столь высоких гостей подтверждает растущий интерес к республике и открывает новые горизонты для международной кооперации, – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева. Как отметили в ведомстве, ожидается прибытие иностранных делегаций. Из Республика Беларусь прибывает делегация управленцев и предпринимателей, в составе которой председатель Первомайского районного отделения г.Минска Белорусской партии «Белая Русь», руководитель Молодежного центра партийных инициатив Артем Груша, а также топ-менеджеры ведущих предприятий – ОАО «Минский молочный завод № 1» и ОАО «Свiтанак». Деловая секция «Партнерство в действии: торговые перспективы Республики Башкортостан и Республики Беларусь» с участием белорусской стороны будет посвящена увеличению продаж белорусских товаров на российском рынке, анализу текущей конъюнктуры и успешным маркетинговым стратегиям продвижения брендов. Традиционная турецкая секция «Зауралья» – «Роль отраслевых и бизнес-объединений в развитии торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой» – в этом году сосредоточится на роли бизнес-объединений в укреплении двусторонних связей. Модератором выступит вице-президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Мария Суворовская. Планируется выступление спикеров, среди которых проектный директор «Mersy Gıda Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi» Мустафа Экиз, владелец компании Mersy Gıda Demir Çelik San.ve Tic. A.Ş Фырат Кафадар, Президент Ассоциации российско-турецких предпринимателей (RTİB) Ахмет Эрдем Аджай (on-line), Президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсен Аюпов, главный инженер Mersy Gıda Demirçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Джемалеттин Софуоглу,директор ООО «ТракСем» Ильгиз Ханнанов. В составе делегации Республики Казахстан: представители Экспортно-кредитного агентство Казахстана, AstanaInvest, ГК «Akmol Holding», Союза обрабатывающей промышленности, логистический провайдер ТОО «Первая мультимодальная Компания», а также директора компаний в сфере логистики, технологий и ресурсов. На повестке: темы инвестиционного сотрудничества, обрабатывающей промышленности и мультимодальных перевозок. Планируем подписать соглашения в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции Башкортостана на рынок Казахстана, развитие международной торговли, логистики и экспортной инфраструктуры, организации поставок свежей плодоовощной продукции и поставок запасных частей и комплектующих для железнодорожного подвижного состава. В этом году в рамках Инвестсабантуя впервые проводится Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремёсел «Душа яшмы», в котором примет участие делегация мастеров и представителей академического сообщества Республики Узбекистан. Ожидается прибытие представителей Андижанского облуправления Ассоциации «Хунарманд» во главе с начальником Ассоциации Уктирбека Аррабоева, членов ассоциации (ремесленников), а также первого проректора Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзода Равшана Юнусова и заведующей кафедрой Зухры Досметовой. Деловые сессии форума будут посвящены развитию партнерских отношений с дружественными странами, привлечению инвестиций, межрегиональной кооперации МСП, а также темам импортозамещения и кооперации для нужд оборонно-промышленного комплекса в рамках главной темы года – «Экономика Победы». Справочно: Инвестсабантуй «Зауралье» проводится в восьмой раз. В 2025 году форум собрал более 2000 участников из 28 регионов России и 10 стран, подписано 17 соглашений на 30 млрд рублей. Организаторы мероприятия – Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Администрация Сибая, ГУП БХП «Агидель» и Ассоциация «Орнамент».