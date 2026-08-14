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Экономика
14 Августа , 11:42

В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

Сегодня стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй – одна из главных деловых площадок Башкортостана. В ближайшие два дня Сибай станет местом встречи тех, кто принимает решения, инвестирует, запускает новые проекты и определяет, куда будет двигаться экономика региона. 

В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

С самого утра здесь кипит работа. Форум уже собрал представителей власти, бизнеса, институтов развития и инвесторов.

В Башкортостан приехали делегации из Узбекистана, Казахстана, Турции, Абхазии, ЮАР, Италии, Москвы и Московской области, Алтайского края, Екатеринбурга.

На полях «Зауралья» планируется подписать порядка 30 соглашений. По поручение руководства республики главной темой этого года стала «Экономика Победы». 

На площадках обсудят вопросы развития республики в новых условиях, возможности для бизнеса, привлечение инвестиций и запуск проектов, которые будут работать на экономическую устойчивость республики.

Отдельное внимание - поддержке участников СВО и их предпринимательским инициативам. На форуме представят новые подходы к тому, как помочь нашим бойцам после возвращения, как заняться бизнесом, открыть собственное дело, создать рабочие места и стать частью экономики будущего.https://pravitelstvorb.ru/news/29401/ Автор фото - Роман Шумный 

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