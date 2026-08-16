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Спорт

Спорт
16 Августа , 05:24
В Уфе стартовали соревнования по гребному слалому II Спартакиады народов России
Спорт
11 Августа , 10:50
В Уфе стартовала Спартакиада народов России по фехтованию
Спорт
5 Августа , 18:35
Сборная Башкирии принимает участие в окружных юнармейских сборах ПФО «Гвардеец»
Спорт
4 Августа , 16:15
В Уфе определились победители групповых гонок по велоспорту (шоссе) в рамках Спа
Спорт
4 Августа , 09:28
В.Каляев из с.Мишкино - педагог, тренер, который посвятил футболу полвека
Спорт
4 Августа , 05:07
Ветераны СВО РБ приняли участие во Всероссийском соревновании по легкой атлетике
Спорт
4 Августа , 04:57
Пловчиха из Башкортостана стала бронзовым призёром первенства России
Спорт
4 Августа , 04:51
Башкирия завершает подготовку к Спартакиаде народов России
Спорт
4 Августа , 04:48
Гандбольная команда «Башкирия» выступит на Спартакиаде народов России
Спорт
1 Августа , 13:29
Башкортостан принял первые старты Спартакиады народов России
Спорт
30 Июля , 09:24
Башкортостан завершает подготовку к одному из главных спортивных событий года
Спорт
28 Июля , 11:42
Лира Грушина: «Ждем нового всплеска интереса к фехтованию!»
Спорт
24 Июля , 07:09
Уфа готовится принять Спартакиаду народов России
Спорт
14 Июля , 07:08
В Башкортостане отметят День физкультурника
Спорт
23 Июня , 04:54
Азарт, борьба и победа!
Спорт
18 Июня , 11:47
Команда Центра «Путник» блеснула на соревнованиях «Школа безопасности»
Спорт
15 Июня , 11:58
Спортивные состязания
Спорт
1 Июня , 12:40
В Башкортостане пройдёт «Спартакиада народов России»
Спорт
1 Июня , 11:25
Хоккейная команда Торгово-промышленной палаты Башкортостана завоевала Кубок
Спорт
25 Мая , 09:56
И.Сабиров из с.Мишкино завоевал 2 место на международном соревновании в г.Москве
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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