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Спорт

Спорт
17 Сентября , 09:56
Радий Хабиров встретился с участниками XVI Паралимпийских летних игр
Спорт
28 Августа , 17:42
На чемпионате WorldSkills можно купить сувениры как у Тимура Родригеза
Спорт
28 Августа , 17:39
В Парке молодых профессионалов представлены уфимские ремесленники.
Спорт
26 Августа , 21:27
Радий Хабиров запустил обратный отсчёт до старта Чемпионата мира по волейболу
Спорт
23 Августа , 14:28
В Уфе завершился чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров
Спорт
23 Августа , 09:40
Сборная России по греко-римской борьбе завоевала первое место на юниорском чемпионате мира
Спорт
23 Августа , 09:38
Звёзды мирового ММА поддерживают участников юниорского чемпионата мира в Уфе
Спорт
22 Августа , 18:19
Сегодня финальный день юниорского чемпионата мира по спортивной борьбе в Уфе
Спорт
22 Августа , 10:36
Башкирский пьедестал! Главными героями Чемпионата стали, конечно же, хозяева турнира - борцы из Республики Башкортостан!
Спорт
22 Августа , 10:09
Три россиянина поборются за золото в греко-римской борьбе
Спорт
20 Августа , 21:04
Башкирские борцы Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев вышли в полуфинал в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира
Спорт
19 Августа , 12:27
Россиянки Анастасия Сидельникова и Елизавета Петлякова вышли в финал юниорского чемпионата мира в Уфе
Спорт
18 Августа , 14:50
Сегодня в «Уфа-Арене» стартовала женская борьба
Спорт
18 Августа , 14:49
Абдусалам Гадисов: «У нас сейчас два чемпиона, но мы хотим десять»
Спорт
18 Августа , 11:18
Медведь, тигр, робот: запущено голосование за талисман ЧМ по волейболу-2022 в Уфе
Спорт
18 Августа , 10:59
Пресс-конференция, посвящённая открытию Первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров
Спорт
17 Августа , 16:28
Радий Хабиров и Ненад Лалович посетили школу олимпийского резерва по спортивной борьбе
Спорт
17 Августа , 16:26
К 2024 году занятия спортивной борьбой охватят 200 школ – Радий Хабиров
Спорт
17 Августа , 14:22
В Уфе американских борцов встретила… Мэрилин Монро, а шведы сплясали под башкирский рэп
Спорт
17 Августа , 11:52
Телеканал БСТ покажет церемонию открытия чемпионата мире по спортивной борьбе среди юниоров
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